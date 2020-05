In Forsthütte eingebrochen und gewütet

Zwischen Donnerstagnachmittag um 16 Uhr und Samstagmorgen um 9.15 Uhr hat ein Unbekannter einen Holzblock gegen die Türe einer Hütte für Forstarbeiter geworfen, die am Waldweg in Richtung Volkmarsberg aufgestellt ist. Auf diese Weise gelangte der Täter in die Hütte, nahm zwei Beile an sich und schlug gegen die Wände. Der von ihm verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 2500 Euro. Das Polizeirevier Aalen nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 07361 / 5240.