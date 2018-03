Eine 40-jährige Autofahrerin war am Donnerstag gegen 8.15 Uhr auf der Kopernikusstraße in Richtung Heidestraße unterwegs, als ihr plötzlich ein Hund vor das Auto rannte. Die Autofahrerin konnte nicht mehr ausweichen und überrollte das Tier, das dabei tödlich verletzt wurde. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.