HSG-Handballer im Derby gefordert

Oberkochen (an) - Nach der Faschingspause geht es für die Handballer der HSG Oberkochen/Königsbronn an diesem Samstag (20 Uhr Karl-Rau-Halle) im nächsten spannenden Derby gegen den Heidenheimer SB in der Bezirksliga wieder um wichtige Punkte.

Erst vor vier Wochen standen sich beide Teams im Hinspiel gegenüber, nach einer guten Leistung vor allem in der Defensive konnte die Spielgemeinschaft aus Oberkochen/Königsbronn ihr Heimspiel mit 27:23 für sich entscheiden. Sicherlich möchten die Gastgeber an diesem Wochenende Wiedergutmachung betreiben, zumal sich die Handballer des Heidenheimer Sportbundes durchaus noch Hoffnungen im Rennen um Platz zwei machen dürfen.

Beide Teams brauchen die Punkte

Einen Ausrutscher darf sich das Team von Ex-HSGler Bayrem Somogyi allerdings nicht mehr erlauben und die Punkte gegen die HSG sind vermutlich fest eingeplant.

Auf der anderen Seite benötigt aber auch die HSG jeden Punkt im Kampf gegen den Abstieg. Nach den beiden Siegen gegen Heidenheim und Jahn Göppingen hat man den Anschluss ans Mittelfeld wiederhergestellt, bis Platz sechs fehlen lediglich zwei Punkte.

Schmerzhaft könnte das Fehlen von Routinier Olly Huep für die Gäste am Wochenende werden, schließlich sorgte Huep zuletzt für Stabilität in der Abwehr und mehr Durchschlagskraft im Rückraum.

Als Konsequenz daraus wurde unter der Woche viel Mannschaftstaktik trainiert um sowohl im Angriff als auch in der Abwehr flexibler agieren zu können. Auch das Tempospiel möchten die Handballer der HSG Oberkochen/Königsbronn weiter forciert werden, um möglichst zu vielen einfachen Toren zu kommen, zumal mit Lukas Eckardt und Balle weiterhin zwei wurfstarke Rückraumspieler fehlen.

Allerdings muss die Verwertung der klaren Torchancen verbessert werden, wenn die Handballer der HSG Oberkochen/Königsbronn in Heidenheim für eine kleine Überraschung sorgen möchten.