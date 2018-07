HSG überzeugt im ersten Heimspiel

Die Herwartsteinhalle ist beim Handball-Landesligaspiel der HSG Oberkochen/Königsbronn am Sonntagabend so gut wie ausverkauft gewesen. Hatte die HSG dem TV Winzingen zum Heimauftakt in der vergangenen Saison noch den Vortritt gelassen, gelang ihr diesmal mit 26:20 die Revanche.

Von unserer Mitarbeiterin Melanie Lanzinger

Verzichten musste die Mannschaft auf Kapitän Tobias Schramek sowie die Rückraumspieler Sebastian Trittler und Oli Huep, die verletzungsbedingt nicht einsatzfähig waren. Winzigen startete mit Schwung und legte gleich mal zwei Tore vor. Die HSG fing sich aber und eroberte nach einem Treffer von Stephan Häring und zwei verwandelten Siebenmetern von Michael Pitschen in der achten Minute die Führung.

Obwohl Winzingen den Gastgebern körperlich überlegen waren, fand die HSG stets die Lücke in der Abwehr und kam immer wieder zu guten Torchancen, die sie meist auch sicher verwertete. Winzingen nahm beim 7:3 Auszeit und versuchte damit den Lauf der zu unterbrechen. Mit Erfolg: Winzingen ging nun konsequenter ans Werk und verkürzte aus seiner Sicht auf 6:7. Für den Ausgleich reichte es aber nicht. Den HSG-Torhüter Alexander Macher hatte nämlich einen glänzenden Tag erwischt und fischte einige Bälle vor seinem Gehäuse ab. Die HSG hingegen ließ sich nicht lange bitten, nutzte ihre Chancen konsequent und setzte sich bis zur Halbzeit klar mit 14:8 ab.

Auch nach dem Anpfiff der zweiten Hälfte konnten die Gäste aus Winzingen die HSG nicht wirklich in die Defensive drängen. Die Gastgeber hatten Spaß am Spiel, was der vollendete Kempa-Trick in der 45. Minute von Hoga auf Pitschen unterstrich. In der letzten Viertelstunde sicherte sich Winzingen zwar mehr Spielanteile, kam aber nicht mehr an die HSG heran. Die Gastgeber waren ihnen an diesem Tag einfach überlegen. Am Ende war der erste Heimsieg der HSG mit 26:20 verdientermaßen gesichert.

Namen und Zahlen

HSG: Alexander Macher, Jan Huep, Claudius Macher (1), Tobias Schramek, Markus Fähnle, Steffen Rieger (2), Fabian Schmidt (3), Stephan Häring (7), Tobias Halmen (2), Tim Hoga (3), Michael Pitschen (5/3), Attila Kiss, Cornelius Frey (3), Max Abele.

Zeitstrafen: 2 (Häring, Macher) - 4.

Siebenmeter: 4/3 - 1/1.

Zuschauer: 400.

Schiedsrichter: Hartkopt/Kumlin (Ostfildern).