Holger Schulz wird stellvertretender Schulleiter am EAG

Sehr kurzfristig ist die vakante Stelle des stellvertretenden Schulleiters am EAG mit Studiendirektor Holger Schulz zum 1. April 2020 wiederbesetzt worden. Schulz ist 50 Jahre alt, verheiratet und hat vier Kinder.

Er ist Lehrer für die Fächer Chemie und Katholische Religion und sammelte in den vergangenen 16 Jahren Schulleitungserfahrung am Königin-Katharina-Stift in Stuttgart, am Sankt-Jakobus-Gymnasium in Abtsgmünd und zuletzt am Wirtemberg-Gymnasium in Stuttgart, von dem er nun wunschgemäß als Nachfolger von Kerstin Faisst ans EAG in Oberkochen wechselte.