Herzgruppe pflegt Gemeinschaft und Solidarität

Auf zahlreiche Veranstaltungen im vergangenen Jahr konnte die Herzgruppe des TSV Oberkochen bei ihrer Jahreshauptversammlung zurückblicken. „Die Arbeit in der seit 35 Jahren bestehenden Abteilung macht mir nach wie vor Spaß“, betonte Abteilungsleiter Peter Gangl.

Die Pflege der Gemeinschaft und Solidarität sei auch 2017 ein weiteres Mal gut gelungen, hob Gangl hervor. In Zeiten des Wandels gewinnen Abteilungen wie die Herzgruppe immer mehr an Gewicht. Sehr erfreulich ist auch die Resonanz der einmal monatlich angebotenen Wassergymnastik. Nordic Walking gehöre ebenfalls zum Angebot von April bis Oktober. Auch der mit Quigong gestartete Versuch soll 2018 weitergeführt werden.

Detailliert stellte Kassiererin Margot Schaupp die Finanzen dar. Trotz der zahlreichen Gerätebeschaffungen bestätigten die Kassenprüfer Franz-Peter Hueber und Ingrid Bartsch neben der tadellosen Führung einen zufriedenstellenden Kassenbestand.

Administrator Manfred Höflacher streifte in seinem Bericht nochmals die verschiedensten Ereignisse des vergangenen Jahres wie die Ausflüge nach Augsburg und in den Dehner-Garten-Center in Rain am Lech, das Sommerprogramm mit verschiedenen Zusammenkünften als Ausgleich für die geschlossene Sporthalle während der Sommerferien und die sehr gut besuchte Jahresabschlussfeier, bei der drei beeindruckende Multi-Media-Shows von Hans Schupp herausragten.

Übungsabende sind gut besucht

Die 42 Übungsabende wurden von 1089 Teilnehmern besucht. Die Bewältigung dieser Besucherzahl war nur durch die Betreuung von den beiden lizensierten Übungsleitern Maria Eiffert-Jochem und Peter Gangl möglich. Beide wurden bereits zum achten Mal mit dem vom Württembergischen Behinderten- und Rehabilitationssportverband erteilten Zertifikat ausgezeichnet.

TSV-Vorsitzender Edgar Hausmann dankte allen in der Herzgruppe im Ehrenamt tätigen für ihre ausgezeichnete Arbeit und den zahlreichen Besuchern der Übungsabende, „wir sind sehr zufrieden“, so die Bestätigung aus der Vereinsspitze.

Übungsleiterin Maria Eiffert-Jochem hob die konzentrierte aber gleichzeitig lockere Atmosphäre während der Übungsabende hervor, bei der der Spaß nicht zu kurz kommt. „Macht weiter so, auch wenn es manchmal anstrengend wird“. Für das laufende Jahr kündigte Administrator Höflacher einen Reanimationsabend, einen Tagesausflug und verschiedene Angebote im Sommerprogramm an.