Hensoldt-Planung bleibt umstritten

Ein Haus, zwei Wohnungen, zwei Eigentümer: Ein Fall, der funktionieren, aber auch zu Konflikten führen kann. Zwischen zwei Tuttlinger Eigentümern hat sich das gemeinsame Besitzverhältnis innerhalb zweier Jahre so zum Negativen entwickelt, dass sie in dieser Woche gar vor dem Landgericht Rottweil gelandet sind (Details lesen Sie unten).

Seit mehr als 20 Jahren lebt Gerd F. (Name von der Redaktion geändert) bereits in seiner Wohnung in einem älteren Haus im Tuttlinger Stadtgebiet.