Grüne diskutieren über Mandate und Schwimmbadkonzepte

Die Grünen wollen in den neuen Gemeinderat, der am 26. Mai gewählt wird, in Fraktionsstärke einziehen, also mit drei Mandaten. Bisher haben dort nur Brigitte Hofmann und Joachim Heppner Sitz und Stimme für die Ökopartei. Bei einem Diskussionsabend im Naturfreundehaus hat Heppner angekündigt, er werde sich erneut bewerben. Seine Kollegin hat in den „Aalener Nachrichten“ bereits früher angekündigt, dass sie nicht mehr antreten wird. Als eine Aufgabe für den künftigen Gemeinderat wurde beim Diskussionsabend die Erarbeitung eines neuen Verkehrs- und Mobilitätskonzepts genannt, nachdem zuletzt vor 20 Jahren eines erstellt wurde.

Tempo 30 und die Vorfahrtregelung rechts vor links sollte nach Ansicht der Diskussionsteilnehmer im gesamten Stadtgebiet gelten. Allerdings hätte momentan dabei das Landratsamt ein Wort mitzureden, denn Aalener und Heidenheimer Straße sind eine Kreisstraße. Deswegen sei geplant, sagte Heppner, die Querspange Ost als neue Kreisstraße auszuweisen. Die Stadt sei deswegen in Gesprächen mit dem Kreis.

Eine Verkehrsberuhigung, hieß es in der Diskussion weiter, sei die Voraussetzung dafür, dass der Handel sich überhaupt halten könne und Oberkochen fußläufig erreichbare Einkaufsmöglichkeiten habe. Auch wurde die Forderung laut, die Musikschule solle im Zentrum bleiben und nicht an den Rand geschoben werden. Sie soll nach bisherigen Planungen in der Tiersteinschule eine neue Bleibe finden. Zwar hieß es, einige Anwohner wären froh, wenn die Musikschule einen neuen Standort bekäme, hieß es, aber Kultur gehöre nun mal in die Innenstadt und der Musikschulleiter wolle wohl auch am bisherigen Standort bleiben.

Ein neues Verkehrskonzept wäre eine Aufgabe für den künftigen Gemeinderat, sagte Stadträtin Brigitte Hofmann. Dazu müssten auch markierte Fahrradwege und eine bessere Busanbindung der Heide gehören, wurde in der Diskussion gefordert. Und schließlich wurde postuliert: Das neue Kinderhaus solle die Firma Zeiss alleine und auf eigene Kosten auf ihrem Gelände bauen. Betreiben könnte sie es dann eventuell zusammen mit der Stadt wegen möglicher Synergieeffekte beim Personal.

Ein weiteres Thema war die Frage, wo künftig das Stadtfest gefeiert werden soll: Wie bislang auf dem Eugen-Bolz-Platz oder in der künftigen Neuen Mitte. Diese wurde auch als geeignet für den Wochenmarkt angesehen. In diese Richtung werde bei der Stadt gedacht, bestätigte Heppner. Denn wenn das Schulzentrum Dreißental komme, habe der Markt an seinem derzeitigen Standort ohnehin keine Zukunft mehr.

Gemeinderat informiert sich über Bäder

Zu Beginn hatte Heppner von der Bäderfahrt berichtet, die den Gemeinderat nach Karlsruhe, Stutensee und Schramberg geführt hatte. Hier habe man sich Anregungen geholt für den geplanten Bau eines Hallenbades in der Schwörz in Oberkochen. Geplant sei ein größeres Bad als das vorhandene Aquafit mit einem getrennten Nichtschwimmerbecken. Vorgesehen sei auch eine Sauna. Eine Restauration wurde nicht als unbedingt erforderlich angesehen. Während die kleineren Bäder um die neun Millionen Euro gekostet hätten und weder Restauration noch Sauna haben, kalkuliere man in Oberkochen mit 15 Millionen. Man wolle wieder ein so überschaubares Bad wie das Aquafit, war in der Diskussion zu hören. Ziel des Rates sei ein Familienbad, bestätigte Heppner. Nach seiner Einschätzung werde es mit Sauna gebaut, eine Gastronomie aber müsse nicht sein.

Zuletzt teilte Heppner mit, es sehe gut aus für eine grüne Liste zur Kommunalwahl. Sie sei freilich noch nicht ganz fertig.