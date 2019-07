Ganz nahe bei den Menschen sein

„Die Kirche darf sich nicht um sich selber drehen, sie muss Leute zum Glauben einladen und sie ermutigen, eine Perspektive im Leben zu finden.“ Das sagt der evangelische Pfarrer Ulrich Marstaller aus Oberkochen. Am kommenden Sonntag, 21. Juli, wird er um 11 Uhr mit einem Gottesdienst in der Versöhnungskirche in den Ruhestand verabschiedet.

Im Gespräch mit ihm spürt man, dass der Kontakt zu den Menschen dem Pfarrer sehr wichtig ist. Marstaller freut es, dass es ihm in den sieben Jahren seiner Tätigkeit in Oberkochen immer wieder gelungen ist, neue Leute für den Glauben zu begeistern und in das vielfältige Leben der evangelischen Kirchengemeinde einzubinden. Trotz materiellen Reichtums gebe es immer mehr Menschen, die einsam und verzweifelt seien oder gar an Depressionen litten. Ihnen neue Wege zu zeigen und Perspektiven zu eröffnen, sei eine der wichtigsten Aufgaben der Kirche, betont Marstaller.

Eine lebendige Gemeinde

Insgesamt bewertet er seine Zeit in Oberkochen sehr positiv. Die Kirchengemeinde sei sehr lebendig und die Zusammenarbeit mit dem zweiten Vorsitzenden des Kirchengemeinderates, Gerd Reisinger, und dem gesamten Gremium sei von gegenseitigem Vertrauen getragen. Eine wichtige Stütze ist für Marstaller auch seine Frau Angelika, die sich ebenfalls in die Kirchengemeinde mit einbringt.

Neben den vielfältigen Begegnungen mit den Menschen sind für Marstaller die Gottesdienste in der Versöhnungskirche immer wieder sehr prägend. Mit dem Besuch zeigt er sich zufrieden. Der Pfarrer ist froh, dass es in Oberkochen auch viele Jugendliche gibt, die sich in der 2300 Mitglieder zählenden evangelischen Kirchengemeinde engagieren.

Ein großes Projekt war in den letzten Jahren die Renovierung der Versöhnungskirche. „Der Oberkirchenrat in Stuttgart hat zunächst vorgeschlagen, die Kirche abzureißen und ein neues Gemeindezentrum zu bauen“, erklärt Marstaller. Doch dazu sei es zum Glück nicht gekommen, vielmehr erstrahle die Versöhnungskirche nach der Renovierung für zwei Millionen Euro in neuem Glanz.

Die letzten sieben Jahre in Oberkochen waren für Marstaller nicht die erste Periode in der Stadt am Kocher. Von 1989 bis 2000 leitete er in seiner Zeit als Diakon die Carl-Zeiss-Kindertagesstätte. Nach seiner Ordination zum Pfarrer 2004 in Aalen war Marstaller acht Jahre lang in Westhausen und Lauchheim tätig. Doch letztlich hat der 64-Jährige in Oberkochen eine neue Heimat gefunden. Er und seine Familie fühlen sich hier sehr wohl und werden auch im Ruhestand der Stadt treu bleiben. Sie haben ein Haus gekauft, das Marstaller renovieren will.

Noch nicht alles geplant

Ob er seine Tätigkeit als Notfallseelsorger und als Vorsitzender des Regionalen Bündnisse für Arbeit auch im Ruhestand weiterführen wird, ist noch nicht geklärt. Doch eines ist sicher: Auch als Ruheständler wird Marstaller den Kontakt zu den Menschen suchen und ihnen, wenn nötig, beistehen.