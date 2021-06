Am Mittwoch vergangene Woche hatte sich gegen 11.30 Uhr in der Dreißentalstraße ein Unfall ereignet, bei den eine 90-jährige Fußgängerin beim Überqueren der Straße von einem Auto erfasst und schwer verletzt wurde.

Wie sich nun herausstellte, waren die Verletzungen so schwerwiegend, dass die Seniorin am frühen Samstagmorgen in einem Krankenhaus verstarb.