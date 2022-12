Freie Bürger Oberkochen verabschieden Kresse

Bei der Hauptversammlung der Freien Bürger Oberkochen (FBO) ist Geschäftsführer Thomas Holdenried in seinem Bericht pandemiebedingt auch auf die Jahre 2020 und 2021 eingegangen. Die vergangenen drei Jahre seien geprägt von Kommunikation über digitale Formate gewesen. Wie auch in früheren Jahren, hatten sich die Mitglieder 2022 wieder an der Kreis-Putzete beteiligt.

Besonders ging Holdenried auf die personellen Veränderungen im Jahr 2021 ein. Bernd Kresse, seit 2009 Gemeinderat und seit 2015 Fraktionsvorsitzender und Vorstand, musste sein Mandat aus gesundheitlichen Gründen leider niederlegen. Holdenried dankte ihm für seinen beispielhaften Einsatz zum Wohle der FBO und der Stadt Oberkochen. „Kresse war über Jahre das Gesicht unserer FBO“, so Holdenried. Tanja Hafner rückte als momentan einzige Frau in den Gemeinderat nach. Man hoffe jedoch, die Quote bei der nächsten Wahl deutlich erhöhen zu können.

Fraktionsvorsitzender Peter Beck sah eine große Herausforderung in der Auslastung der Rathaus-Belegschaft. Im Wesentlichen seien sich die Fraktionen im Bezug auf Notwendigkeit und Umsetzung der größeren Projekte einig. Für die FBO stand seit Jahren die Realisierung eines Sportzentrums im Fokus, das im kommenden Jahr fertiggestellt werden soll und aktuell, trotz massiv steigender Inflation, noch im Kostenrahmen sei. Erfreulich sei, dass die von der FBO unterstützte und in Eigenleistung einer Jugendgruppe geplant und gebaute Pump-Track-Anlage im Wolfertstal fertiggestellt wurde. Kritisch erwähnt wurde, dass der neu asphaltierte Weg nicht Bestandteil des Konzepts der Jugendlichen gewesen sei und das Geld an anderer Stelle sinnvoller hätte eingesetzt werden können.

Ein Schwerpunkt in den kommenden Jahren soll die Belebung der seit Jahren erworbenen Immobilien im Stadtzentrum sein. Weiter ging der Fraktionsvorsitzende auf die schwierige Umsetzung des Gewerbegebiets Süd III ein, für das aus Sicht der FBO eine gut verträgliche Lösung gefunden werden konnte. Klar sei, dass die Grenze für Gewerbeansiedlungen nahezu erreicht sei.

Ein Höhepunkt der Versammlung war die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft an Christian Lücke. In seiner Laudatio betonte Klaus Holtz dessen überragende Verdienste für die FBO. Lücke war seit 1994 Gründungsmitglied und Vorsitzender der Freien Liste Oberkochen und von 1999 bis 2015 Vorsitzender der FBO. Insbesondere durch seinen ausgleichenden und doch konsequenten Führungsstil sei Lücke ein Garant für das Fortbestehen und die Erfolge der Freien Wähler gewesen.

Die Neuwahlen hatten folgendes Ergebnis: Vorstand David Sievers, Geschäftsführer Christian Bustaus, Schriftführerin Tanja Hafner, Schatzmeister Uwe Marianek, Beisitzer Christian Fiekers, Bernd Wendelberger, Thomas Holdenried.