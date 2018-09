Frau zieht Kontrahentin an den Haaren vom Barhocker

In einer Gaststätte in der Dreißentalstraße sind am frühen Montagmorgen gegen drei Uhr zwei Frauen in Streit geraten. Eine 57-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Im Laufe des Streits zog eine der Frauen die alkholisierte 57-Jährige an den Haaren vom Barhocker. Dabei verlor sie ein Büschel Haare und schürfte sich bei dem Sturz am Ellenbogen auf. Die Kontrahentin war beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort. Entsprechende Ermittlungen wurden aufgenommen. Der Grund des Streits blieb bislang unklar.