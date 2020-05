Am Dienstag kann der Alt-Stadtrat und in der Gesellschaft sehr rührige und rüstige Jubilar Franz Uhl seinen 70. Geburtstag begehen und auf ein bewegtes Leben zurückblicken.

Als Kommunalpolitiker, als Tierstein-Schulleiter und Ostalb-Volkshochschulleiter, sowie in kirchlichen und bildungspolitischen Belangen war Franz Uhl sehr engagiert und gefragt, sowie über viele Jahrzehnte maßgeblich tätig.

In der Christlich Demokratischen Union, deren Mitglied Franz Uhl seit 1985 ist, war dem Jubilar das christdemokratische Leitbild ans Herz gewachsen und viele kommunale Projekte im Gemeinderat wurden von ihm mitentscheiden und nach vorne gebracht. In der Jungen Union – dann als Funktionär in der CDU mit den Aufgaben als Beisitzer und Pressesprecher im Stadtverbandsvorstand waren seine Ideale richtungsgebend.

Im Stadtparlament von Oberkochen wirkte der Jubilar nahezu drei Jahrzehnte – vieles wurde zum Wohle der Bürger auf den Weg gebracht und prägte die Arbeit von Franz Uhl. In der CDU-Gemeinderatsfraktion als langjähriger stellvertretender Vorsitzender und zuletzt als Fraktionsvorsitzender kam die ausgleichende und zielführende Art der gesamten CDU und der Öffentlichkeit von Oberkochen zugute. In dem ehrenamtlichen Engagement für die CDU danken wir Franz Uhl für seine loyale und treue Verbundenheit über einen sehr langen Zeitraum, so CDU-Stadtverbandsvorsitzender Martin Balle.

Mit der Verleihung der Ehrennadel in Silber des Gemeindetag Baden-Württemberg 2004 und der Überreichung der Konrad-Adenauer-Medaille der CDU in Bronze bei seinem Ausscheiden aus dem Gemeinderat 2013 kam der öffentliche Dank der Gesellschaft und ihrer Institutionen wesentlich zum Tragen.

Als Bürger mit heimischen Wurzeln und der Erfahrung als Reiseleiter der VHS aus vielen Ländern der Erde kann der Jubilar viel berichten und erzählen. Franz Uhl, der heute noch im Kuratorium der Bürgerstiftung Oberkochen und bei den Maltesern ehrenamtlich tätig ist, hat sich um die CDU und Oberkochen verdient gemacht, betonte CDU-Chef Martin Balle. Wir sind stolz auf die Leistungen und die Verdienste des Neusiebzigers für das Gemeinwohl und wünschen für die künftigen Lebensjahre Gesunheit und Gottes Segen!