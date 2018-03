Französische Schüler lernen Oberkochen kennen

Erneut hat ein Austausch des Ernst-Abbe-Gymnasiums (EAG) mit der französischer Partnerschule in Dives-sur-Mer stattgefunden. Die französischen Gastschüler reisten vom 18. bis zum 23. Februar in den Ostalbkreis, um dort die Region und Kultur zu entdecken. Die Schülerinnen der Klasse 9c und der Klasse 9a haben sich für den „Zeitungstreff 2018“ zu diesem Schüleraustausch schlau gemacht.

Nach der zwölfstündigen Busfahrt von Dives-sur-Mer in Frankreich nach Oberkochen im Ostalbkreis konnten alle Gastschüler ihre Austauschpartner kennenlernen und in ihrer Unterkunft einen gemütlichen Abend verbringen.

Am ersten Tag des Austauschs Stand zunächst Unterricht auf dem Plan. Die französischen Schüler besichtigten das EAG und nahmen in den ersten zwei Stunden am Französischunterricht teil. Danach war ein straffes Programm für den Vormittag geplant: Eine Stadtrallye durch Oberkochen wurde plangemäß absolviert. Den Mittag verbrachten die Austauschpartner zusammen mit individuellen Aktivitäten.

Der erste Höhepunkt war für Dienstag eingeplant. An diesem Tag fuhren die französischen Schüler zusammen mit ihren Partner nach Stuttgart, um dort unter anderem das Mercedes-Benz-Museum zu besichtigen. Bis zur Rückkehr nach Oberkochen konnten die Schüler noch die Landeshauptstadt in Kleingruppen besichtigen.

Der nächste Tag war genauso spannend. Am Mittwoch besuchten die Austauschschüler morgens die Georg-Elser-Gedänkstätte, fuhren dann weiter nach Ulm, um die Stadt und den höchsten Kirchturm der Welt – das Ulmer Münster – zu besichtigen.

Am letzen Tag besuchten alle Schüler noch einen kompletten Tag lang den Unterricht in den Klassen. Dies war auch für die jeweiligen Fachlehrer eine neue Erfahrung, die mit wenigen Französisch-Kenntnissen versuchten, den Unterricht auch für die Franzosen möglichst verständlich zu gestalten. Am Abend trafen sich zum Abschied alle Austauschschüler und ihre Partner, um einen gemütlichen Abend zusammen zu verbringen und so die gesammelten Erfahrungen und Erlebnisse nochmals zusammenzutragen.

Der Abschied fiel allen unglaublich schwer, jedoch ist dieser nicht für immer. In nur wenigen Wochen werden die deutschen Schüler nach Frankreich zum Gegenbesuch kommen. Also schauten alle optimistisch und voller Hoffnungen in die Zukunft, den Austauschpartner bald wieder zu sehen. Die in der Normandie liegende Stadt Dives-sur-Mer im Norden Frankreichs, die Partnerstadt Oberkochens, hat 5700 Einwohner. Im Zentrum der am Meer liegenden Stadt befindet sich die Schule „Le collège Paul Eluard“, die seit 25 Jahren die Partnerschule des Ernst-Abbe-Gymnasium in Oberkochen ist.

Die Teilnahme am Deutschen Unterricht war selbstverständlich auch Teil des Programms für die Austauschschüler.

Im April findet der Gegenbesuch statt. Zwölf Schüler fahren mit dem Zug über Paris nach Dives-sur-Mer. Alle zwei Jahre fährt auch die Big Band des EAG nach Frankreich und musiziert gemeinsam mit den französischen Freunden.

Auf Oberkochens Hompage steht: Oberkochen ist eine weltoffene, international geprägte Stadt. Das liegt nicht nur an den global agierenden Unternehmen, die Besucher aus der ganzen Welt auf die Ostalb bringen, sondern auch an den Menschen, die gerne über den Tellerrand hinausschauen. Dives-sur-Mer an der Blumenküste in Frankreich und Montebelluna in der venetischen Tiefebene in Italien sind die Partnerstädte Oberkochens. Neuestes Mitglied in diesem Bund ist die ungarische Stadt Mâtészalka nahe der Puszta. 1993 erwarb Oberkochen das Europa-Diplom sowie im darauf folgenden Jahr der Europafahne.

Neben den offiziellen Städtepartnerschaften gibt es weitere Schulpartnerschaften zwischen dem örtlichen Ernst-Abbe-Gymnasium und Schulen in Maryland (USA) und Almaty (Kasachstan).