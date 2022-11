Fotoausstellung: Oberkochen entdecken mit Peter Schlipf

Der Aalener Fotograf Peter Schlipf zeigt ab diesem Donnerstag, 24. November, im Oberkochener Rathaus seine Fotoausstellung „Oberkochen entdecken“. Peter Schlipf ist in Denver, Aalen und New York aufgewachsen und seit mittlerweile mehr als drei Jahrzehnten in Aalen zu Hause. Als freier Fotograf ist er bereits seit rund 15 Jahren auf der Ostalb unterwegs. Schon Mitte 2021 begann er mit den Vorbereitungen für die Oberkochener Ausstellung – erst kürzlich wurden die letzten Fotos dafür geschossen. Ausstellungseröffnung ist am heutigen Abend um 19 Uhr im Foyer des Rathauses. Hierzu sind alle Interessierten eingeladen. Die Ausstellung ist bis zum 6. Januar während der üblichen Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen. Foto: Stadt Oberkochen