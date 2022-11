Die Vor- und Nachbereitungen zum Flohmarkt am vergangenen Sonntag in den Räumlichkeiten des AWO-Treffs in Oberkochen haben sich gelohnt: Der AWO-Treff sammelte einen Spendenbetrag von 1710,43 Euro für die Hilfsorganisation „Ärzte ohne Grenzen“.

Der große Dank gebührt dem bienenfleißigen Helferteam des Umsonstladens, den Spendern des vielfältigen, wunderschönen Angebots, der einkaufsfreudigen Kundschaft und nicht zuletzt dem Petrus für das herrliche Novemberwetter.