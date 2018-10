Feurige Liebe und blutendes Herz

Moralisch war diese Liebesgeschichte ganz und gar nicht. Dafür wurde sie aber musikalisch umso ergreifender zelebriert vom Württembergischen Kammerchor. Der Zeiss-Saal ist am Samstagabend voll besetzt gewesen, als der Spitzenchor aus Stuttgart die „Ungeklärten Verhältnisse“ unter den berühmten Musikern Johannes Brahms und Clara Schumann in unnachahmlicher Weise besang.

Der unmoralische Inhalt ist schnell erzählt. Clara, schon in reifem Alter von 34 Jahren, verliebt sich in den blutjungen hübschen Johannes Brahms, der von Hamburg nach Düsseldorf kommt. Sie treibt ihren Gatten Robert Schumann zum verzweifelten Sprung in den Rhein und dann ins Irrenhaus. So beginnt ein 40 Jahre währendes Liebesverhältnis zwischen Clara und Brahms mit Höhen und Tiefen. Zugegeben eine stark vergröberte Sicht auf eine Geschichte, der man immerhin unvergängliche und zauberhafte Musik verdankt.

Die beiden Liebenden haben zum Glück ihre Gefühle nicht nur in faszinierenden Kompositionen für Klavier und Chor, sondern auch in rund 4000 Briefen verewigt, von denen viele erhalten geblieben sind. Während Brahms diejenigen, die er von Clara erhielt, später verärgert weggeschmissen hat, blieben seine an Clara gerichteten erhalten. Daraus zitierte Lisa Widmann, Schauspielerin mit Erfolgen in Wien, Salzburg, Stuttgart und Heidelberg, als dramatische Sprecherin bei diesem Konzert eindrucksvoll und reichlich.

Einblick in die Stimmung des frisch verliebten Brahms gab seine Klaviersonate fis-Moll (opus 2), mit der Till Hoffmann den Abend eröffnete. Der durch Preise und Festivalerfolge renommierte Pianist ließ in einem feuriges Allegro erahnen, wie Brahms‘ Liebe zu Clara entflammte. Sie entgegnete mit einem stürmischen „Vorwärts“, ein bewegtes Stück für gemischten Chor a cappella.

Mit kleinen, aber sehr präzisen Gesten lenkte Dieter Kurz seinen Kammerchor, der konzentriert und präsent seine gestaffelten Einsätze brachte. Die 14 Männer- und 24 Frauenstimmen imponierten durch transparenten und homogenen Klang, für den der Württembergische Kammerchor weit über das Land hinaus bekannt ist. Vier Sopranistinnen und ein Tenor überzeugten durch edle Soli. Zu Till Hoffmann gesellte sich Stella Marie Lorenz vom Royal College of Music London zu vierhändigem Spiel am Flügel.

Nach Jahren heißer Liebe tritt ein jäher Klimawandel ein, als Brahms feststellen musste, dass sich seine Clara in einen jungen Musiker verknallt hat. Schwelgte Brahms zuvor noch in seinem wundervollen Liebeslieder-Walzer mit dem schelmischen „Kleinen hübschen Vogel“ , so fallen nun düstere Schatten auf seine Lieder wie „Hör, es klagt die Flöte wieder“. Todesahnungen und traurige Sehnsüchte „Es rinnen die Wasser“ beschleichen ihn.

In Hamburger Kneipen

Clara reagiert zunächst mit „blutendem Herze“, wie sie in einem ihrer Briefe schreibt. Die Liebe wandelt sich allmählich in ein abgekühltes Dauerverhältnis um. Während sie in schwarzem Kleid wie eine hohe Priesterin bei ihren Konzerten am Klavier agiert, tröstet sich Brahms im Rotlicht-Milieu in Hamburger Kneipen. Schlimm wird es, als ihn Clara bei der Herausgabe der vierten Sinfonie von Robert Schumann auch noch der finanziellen Vorteilsnahme beschuldigt. Gelegentlich treffen sich die Beiden noch im Sommerhaus Claras in Baden-Baden.

Nach schwerer Krankheit stirbt sie 1896. Brahms schreibt ihr noch anrührende Worte aufs Epitaph: „Eine herrliche Frau, der ich mich lange Jahre erfreuen durfte.“ Auch der Abend in Oberkochen endet fröhlich mit der Zugabe „Ein kleiner hübscher Vogel“. Der Chor, den das Kammermusikforum Baden-Württemberg vermittelt hat, die Solisten und die Pianisten wurden mit Beifall und Jubelrufen gefeiert.