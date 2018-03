Feuerwehr leistet hervorragende Arbeit

„So vielseitig wie das Einsatzgeschehen, so vielseitig sind auch unsere Einsatzkräfte, die das System der helfenden Hände am Leben erhalten.“ Mit diesen Worten hat Kommandant Bernd Betzler bei der Hauptversammlung der Feuerwehr Oberkochen in der TSV-Gaststätte die Leistungsfähigkeit und die Flexibilität der Wehr zum Ausdruck gebracht.

Insgesamt habe man 42 Einsätze im Ernstfall absolviert, darunter neun Brände, vier technische Hilfen, zehn Türöffnungen, fünf Einsätze mit Tierrettung, fünf Ölspuren und neun sonstige Einsätze. Der Kommandant zeigte sich sehr zufrieden mit der Einsatzbereitschaft und mit dem Ausbildungsstand der 38 Mitglieder zählenden Feuerwehr.

Neben den Einsätzen erwähnte Betzler auch die sonstigen Dienste wie den vorbeugenden Brandschutz bei Firmen, Schulen und Kindergärten sowie das verstärkte Engagement in der Werbung von aktiven Mitgliedern. In diesem Zusammenhang sei die Vorstellung der Feuerwehr mit einer Übung am Ernst-Abbe-Gymnasium ein voller Erfolg gewesen.

Stolz auf die Jugendarbeit

Im Hinblick auf die technische Ausrüstung der Wehr hob der Kommandant hervor, dass man im vergangenen Jahr zwei neue Hochleistungslüfter sowie einen Schrank für Gefahrstoffe erhalten habe. In der mittelfristigen Finanzplanung der Stadt sei ein Ersatz für das mittlerweile 24 Jahre alte Löschfahrzeug LF 16 vorgesehen. Nach Mitteilung des stellvertretenden Kommandanten Fabian Leopold hat die Wehr 2017 insgesamt 23 Übungen absolviert. Im Vordergrund standen die Themen Löschangriff und technische Hilfe. Den durchschnittlichen Übungsbesuch bezifferte Leopold auf 71 Prozent. Auch in der Weiterbildung war man sehr aktiv, so hat eine Gruppe das Leistungsabzeichen in Gold abgelegt.

Stolz auf die Jugendarbeit

„Wir sind stolz auf unsere Jugendarbeit“, sagte Jugendwart Stefan Leopold. 23 Jugendliche seien mit großer Begeisterung dabei. Die zwölfköpfige Altersgruppe hat dem Bericht von Willi Schönherr zufolge rege an den Übungen der aktiven Feuerweher teilgenommen, aber auch mit eigenen Aktivitäten insbesondere im geselligen Bereich positive Akzente gesetzt.

Nach Auskunft von Kassierer Rudolf Vöhringer wurde im vergangenen Jahr ein erfreulicher Überschuss erwirtschaftet.

Bürgermeister Peter Traub attestierte der Feuerwehr eine hervorragende Arbeit. Die Verwaltung und der Gemeinderat würden sich in nächster Zeit mit den Projekten Anschaffung eines neuen Löschfahrzeuges und Neubau einer Feuerwache beschäftigen. Hier werde es eine Lösung entweder am bestehenden oder an einem anderen Standort geben. Ein weiteres Grußwort sprach der Vorsitzende des Oberkochener Roten Kreuzes, Karl Elmer.

Uwe Neubauer konnte sich über seine Beförderung zum Hauptlöschmeister freuen. Paul Weber wurde für seine 40-jährige Feuerwehrzugehörigkeit geehrt. Ralf Ebbers und Lutz Hurler erhielten für ihren 25-jährigen Dienst das Feuerwehrehrenzeichen in Silber.