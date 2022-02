Fast Fashion: Versinken wir im Konsum?

Fast Fashion, die schnelle und schnell wechselnde Mode. „Ein Problem das uns schon länger begleitet“, sagt Leonie Rieger aus der Klasse 8 des Oberkochener Ernst-Abbe-Gymnasiums. Ihre Erkenntnisse hat sie für den „Zeitungstreff 2022“ zu Papier gebracht.

Wöchentlich bringen Fast-Fashion-Unternehmen neue Modekollektionen heraus und verkaufen teilweise Artikel, bevor diese überhaupt produziert wurden. Dies führt zu einem dauerhaften Konsum, bei dem wir als Verbraucher den ständigen Drang verspüren, die neusten Trends zu besitzen. Klamotten im Schrank geraten in Vergessenheit.

Durchschnittlich wird ein gekauftes Kleidungsstück von seinen Konsumenten maximal vier Mal getragen. So unterstützt man quasi extreme Massenproduktion. Wer allerdings hinter der Modemarke steckt, wird oftmals nicht angesprochen. Große Marken produzieren in den ärmsten Regionen der Welt, etwa Südostasien, mit schrecklichen Arbeitsbedingungen. Näherinnen sitzen täglich zehn bis 14 Stunden sieben Tage die Woche hinter der Nähmaschine in schon fast heruntergekommenen Fabriken, die zum Teil auch schon einsturzgefährdet sind.

Nicht selten kommt es vor, dass Fabriken einstürzen und tausende Näherinnen als Opfer darunter sind. Frauen opfern ihr Leben und verlassen ihre Heimat und Familie, nur um in größeren Städten Arbeit zu bekommen. Was jedoch niemand dabei beachtet: das ihnen zustehende Gehalt. Näherinnen erhalten stündlich etwa vier Cent, was auf einen Monat hochgerechnet nur knapp 40 Euro sind. Wenn das Einkommen bei einer Großfamilie nicht reicht, müssen auch sogar Kinder mithelfen. Das bedeutet nicht nur Näharbeit hinter der Nähmaschine, sondern auch der Kontakt mit gefährlichen Chemikalien etwa in der Lederindustrie. Dadurch wird also nicht nur das Leiden von Frauen mit dem Kauf eines billigen Kleidungsstücks unterstützt, sondern auch Kinderarbeit.

Ein anderer Punkt ist der Umweltaspekt. Massen von Altkleider werden täglich weggeworfen und landen in Containern, obwohl diese nur vier- bis zehnmal getragen wurden.

Was können wir dagegen tun?

ist ebenfalls eine gute Variante, Klamotten zu kaufen. Verschiedene Marken produzieren ausschließlich in Deutschland und produzieren zu hundert Prozent fair. Sich allgemein bewusst werden, welche Klamotten man überhaupt besitzt, und seinen Konsum einschränken.

So haben wir alle ein besseres Gewissen und sind uns bewusst, was wir besitzen und wer hinter Fast Fashion steckt.