Fasching für Menschen mit Behinderung findet wieder statt

Wie die Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderung des Landratsamts Ostalbkreis mitteilt, finden auch in diesem Jahr wieder die beiden traditionellen Faschingsveranstaltungen für Menschen mit Behinderung in Waldstetten und Oberkochen statt.

Der Waldstetter Wäschgölten veranstaltet am Sonntag, 29. Januar, die Prunksitzung für Menschen mit Behinderungen unter Schirmherrschaft von Landrat Joachim Bläse. Das närrische Treiben in der Stuifenhalle Waldstetten beginnt um 13.30 Uhr. Am Samstag, 4. Februar, findet um 13 Uhr in der Dreißentalhalle in Oberkochen eine weitere Faschingsveranstaltung für Menschen mit Behinderungen, ebenfalls unter der Schirmherrschaft des Landrats, statt. Die Narrenzunft Oberkochener Schlagga-Wäscher hat ein attraktives Programm zusammengestellt.

Zu den Veranstaltungen sind alle Menschen mit Behinderung und deren Angehörige und Freunde eingeladen. Der Eintritt ist frei. Wer aufgrund seiner Behinderung den Schwerbehindertenfahrdienst der DRK-Kreisverbände in Aalen und Schwäbisch Gmünd nutzen möchte, sollte sich rechtzeitig mit diesen Einrichtungen in Verbindung setzen.