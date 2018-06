Fasching für Menschen mit Behinderung

Die Altenhilfefachberatung und Behindertenkoordination des Landratsamts macht auf zwei Veranstaltungen im neuen Jahr aufmerksam: Die Narrenzunft Schlaggawäscher aus Oberkochen veranstaltet am Samstag, 26. Januar, eine Prunksitzung für Menschen mit Behinderungen. Ab 13 Uhr soll in der Dreißentalhalle in Oberkochen das närrische Treiben beginnen. Am Sonntag, 20. Januar, findet um 13.30 Uhr in der Stuifenhalle in Waldstetten eine Faschingsveranstaltung für Menschen mit Behinderungen statt. Die Waldstettener Wäschgölten haben ein attraktives Programm zusammengestellt, welches närrische Abwechslung und Kurzweil erwarten lässt.

Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung beim Landratsamt, Petra Pachner oder Sabine Rathgeb, unter Telefon 07361 503-1403, wünschenswert. Der Eintritt ist frei. Jeder Interessierte ist recht willkommen, gemeinsam Fasching zu feiern.