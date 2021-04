Falscher Bankmitarbeiter ergaunert Geld

Am vergangenen Freitagabend gegen 19.45 Uhr hatte ein 59-Jähriger von einem bislang Unbekannten einen Anruf erhalten, in welchem sich der Mann als Mitarbeiter der Kreissparkasse ausgab. Unter dem Vorwand, eine Systemumstellung vorzunehmen, gelang es dem Unbekannten, die Bankdaten des 59-Jährigen zu erhalten, womit er in der Folge zwei Überweisungen von dessen Konto tätigte. Der hierbei entstandene Sachschaden beziffert sich laut Polizei auf rund 2000 Euro. In diesem Zusammenhang weist die Polizeui darauf hin, niemals über das Telefon Bankgeschäfte abzuwickeln oder Auskunft darüber zu geben. Im Zweifelsfall sollte man seine Bank kontaktieren und nachfragen.