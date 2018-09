Schwere Verletzungen am Unterarm hat sich ein 83-Jähriger am Dienstagnachmittag zugezogen, als er in seinem Kleingarten eine Wühlmausfalle entfernen wollte. Beim Entnehmen der Falle ging diese los und traf den Senior am Unterarm. Er musste stationär in eine Klinik eingeliefert werden.