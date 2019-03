Förderpreis geht an Jakob Manz

Die Familie-Brucklacher-Stiftung hat anlässlich ihres zehnjährigen Bestehens einen mit 5000 Euro dotierten Förderpreis ausgelobt. Die Entscheidung des Gremiums fiel auf den jungen Jazzsaxofonisten Jakob Manz. Preisverleihung – der Preis wird in diesem Jahr im Bereich Kunst und Kultur vergeben – ist am Mittwoch, 3. April, um 19 Uhr im Rahmen der 29. Jazz Lights im Auditorium der Firma Leitz in Oberkochen.

Christian Weidner, Professor an der Musikhochschule Stuttgart, hält die Laudatio. Der Preisträger wird sich mit seiner Band The Jakob Manz Project musikalisch präsentieren.

Kein „Wunderkind“

Der 2001 in Bad Urach geborene Musiker Jakob Manz gilt als vielversprechender Nachwuchskünstler in der Jazz-Szene. Mit der Bezeichnung „Wunderkind“ kann Manz allerdings nicht viel anfangen, wie er in einem Interview aus „Das Ding Tübingen“ im Jahr 2018 sagte. Mit fünf Jahren begann er mit dem Schlagzeug, bevor er sich drei Jahre später der Blockflöte als weiteres Instrument widmete. Seit 2011 ergänzt das Saxofon seine Palette.

Im Oktober 2016, mit 15 Jahren, begann Manz ein Jungstudium an der Musikhochschule Stuttgart. Sein Förderer und Ausbilder war Christian Weidner, ein von der internationalen Fachpresse gefeierter deutscher Saxofonist und Komponist, der unter anderem mit Größen wie Frank Möbus und Frank Gratkowski zusammenarbeitet.

„Wenn ich Musik mache, kann ich meine ganzen Emotionen rauslassen. Meinen Lebensunterhalt damit meistern zu können, das wäre mein Traum“, sagt Manz. Mit allen drei Instrumenten erhielt er Preise beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“. Er ist mehrfacher erster Preisträger bei „Jugend jazzt“ und seit 2018 Mitglied des Bundesjugendjazzorchesters unter der Leitung von Niels Klein und Jiggs Whigham.

Inspiriert von Hancock und Scott

Inspiriert von Herbie Hancock, Marcus Miller oder Christian Scott schaffen die vier Musiker seines Bandprojekts einen ganz eigenen Bandsound, voller Energie, Lebendigkeit und Spielfreude. Die Formation, bestehend aus Hannes Stollsteimer (Piano), Frieder Klein (Bass), Paul Albrecht (Drums) und dem Bandleader Manz spielte bereits in bekannten Jazzclubs, wie beispielsweise dem Jazzclub Minden oder dem Jazzclub Bix in Stuttgart. Auch auf Festivals wie dem Jazzopen Stuttgart oder dem Open Air Jazz Rottenburg 2018 hinterließ „The Jakob Manz Project“ bleibenden Eindruck. 2017 erschien die EP „Je suis Paris“.

Stiftung fördert den Nachwuchs

Die Familie-Brucklacher-Stiftung ist eine gemeinnützige Stiftung mit dem Zweck der Förderung von Wissenschaft und Forschung, von Kunst und Kultur und Jugend- und Altenhilfe.

Die Jazz Lights in Oberkochen haben sich in der Region und auch weit darüber hinaus zu einem kulturellen und gesellschaftlichen Ereignis von internationalem Format entwickelt. Sie finden derzeit zum 29. Mal statt. Untrennbar verbunden ist die Erfolgsgeschichte mit dem Namen und der Persönlichkeit des verstorbenen Leitz Chefs Dieter Brucklacher. Als Initiator, unermüdlicher Förderer und kreativer Impulsgeber hat er die Jazz Lights nachhaltig geprägt.