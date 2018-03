Evangelische Kirche Oberkochen feiert Ostern

Drei Termine stehen an Karfreitag und Ostern bei der evangelischen Kirchengemeinde Oberkochen an. Los geht es am Karfreitag, 30. April, um 10 Uhr mit einem Gottesdienst mit Abendmahl in der katholischen Kirche Peter und Paul. Ebenfalls am Karfreitag startet um 14 Uhr eine Wanderung auf den Rodstein. Treffpunkt ist am katholischen Friedhof (Kapellenweg). Auf dem Rodstein wird eine Passionsandacht gefeiert. Nach dem Abstieg ist Beisammensein im Rosenweg 5 bei Kaffee und Kuchen, der mitgebracht werden kann. Die Osternacht feiert die evangelische Kirchengemeinde am Samstagabend. Zunächst wird das Osterfeuer auf dem Vorplatz der Kirche entzündet, bevor die Osterkerze in den Kirchenraum getragen wird.