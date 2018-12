Ernst-Abbe-Gymnasium beschert Publikum beim Weihnachtskonzert

Zwei Bigbands des Ernst-Abbe-Gymnasiums, der schon legendäre Elfenchor, das Lehrerensemble und zahlreiche Gruppierungen aller Klassenstufen haben in der vollbesetzten Kirche Sankt Peter und Paul ein Weihnachtskonzert gestaltet. Das Konzert war so recht nach dem Geschmack der Besucher und damit die richtige Einstimmung auf das Weihnachtsfest und den Jahreswechsel.

Das Gotteshaus ist brechend voll, als Katharina Wörz mit sensibel gezupften Harfenklängen das Weihnachtskonzert eröffnet. Lehrer und Schüler verzahnen sich im musikalischen Erfolgskollektiv, für das nicht nur Sonja Ficks Lehrerensemble steht, das im klassischen Gewand genauso überzeugt wie beim Traditional „Herbei o ihr Gläubigen“. Katja Strümpfels Fünfer-Eleven singen sich in die Herzen der Konzertbesucher vom Frieden, sie singen von Licht und Sternenzelt und lassen eine Eiltempo-Komposition folgen, während der Musikkurs-Chor mit glockenklaren Stimmen „Adeste fidels“ folgen lässt.

Da wird Internationales serviert

Die stattliche Mini-Bigband von Bernd Lehmann begeistert bei ihrem Vortrag bekannter Weihnachtslieder von „My heart will go on“ bis „And si it is Christmas“ und auch der Chor der Klassen sechs bis zwölf verbreitet unter der Leitung von Kerstin Faist weihnachtliche Vorfreude. Auch die seit Jahren erfolgreiche Kooperation von Ernst-Abbe-Gymnasium (EAG) und städtischer Musikschule darf natürlich unter der Leitung von Andreas Hug bei diesem Konzert nicht fehlen. Da wird Internationales serviert, während der Elfenchor – zusammengesetzt aus ehemaligen Lehrern, Eltern und Freunden des Gymnasiums – ein wunderschön intoniertes „Machet die Tore weit“ erklingen lässt. Dabei ist Bernd Grill neben dem Maitre de Plaisir auch ein versierter Background-Assist am Piano.

Der überzeugende Schlussakkord gehört Ralf Lehmann und Karsten Falk, die für die EAG-Bigband verantwortlich zeichnen. Sie haben mit ihren Musikern einen facettenreichen Querschnitt durch die Weihnachtsmusik einstudiert, was nicht nur Schulleiter Ulrich Wörner bei seinem Schlusswort zu schätzen weiß, sondern auch das Publikum mit begeistertem Beifall quittiert.