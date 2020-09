Erfolg: Weiterbildung zur Hauswirtschafterin bestanden

Familie, Partner, Kinder, Arbeit und nebenher noch eine Fortbildung? Das haben Tatjana Bauer und Natalija Machnew erfolgreich gemeistert.

Ein Jahr besuchten sie neben ihrer Arbeit im DRK-Altenpflegeheim Oberkochen die Agnes-von-Hohenstaufen-Schule in Schwäbisch Gmünd. Nichts konnte sie aufhalten, lobt der DRK-Kreisverband Aalen in einer Mitteilung, weder das Schulgeld von 600 Euro noch die Corona-Pandemie, welche zur Folge hatte, dass die Prüfungsvorbereitung nur noch im Onlineunterricht stattfinden konnte. Freitags wurden die zwei 43-jährigen Teilzeitarbeitskräfte, die bereits mehrere Jahre in der Küche des Altenpflegeheims Oberkochen arbeiten, aus dem Dienstplan ausgeplant, so konnten sie an diesem Tag immer zur Schule gehen.

In ihrer Erstausbildung sind sie Erzieherin (Tatjana Bauer) und Lehrerin (Natalija Machnew). Ihre Arbeit in der Küche des DRK-Pflegeheims habe ihnen jedoch gezeigt, dass sie sehr gerne in diesem Beruf arbeiten und sich deshalb weiter professionalisieren wollten. Tatjana Bauer sagt, sie finde es besonders spannend den Prozess vom rohen Produkt zu einem leckeren und gesunden Gericht zu begleiten. Natalija Machnew erklärt, ihr gefalle besonders der Kontakt zu den Bewohnern. Sie schon beim Mittagessen zum selbstgemachten Kuchen am Nachmittag einzuladen gehört für sie dazu. „Ich möchte, dass sich jeder Bewohner bei uns wohl fühlt, es ihm schmeckt und er zufrieden ist. Sie sollen sich an diesen kleinen Dingen freuen und sich als geschätzte Personen fühlen.“, sagt sie über das tägliche Ziel ihrer Arbeit.