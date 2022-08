Eingangsüberdachung abgebrannt

Mit 17 Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr Oberkochen am Montagmorgen zu einem Brand in die Mühlstraße aus. Ein Anwohner hatte gegen 6.30 Uhr Brandgeruch wahrgenommen und rund 10 Minuten später festgestellt, dass die Eingangsüberdachung eines Nachbarhauses in Flammen stand. Der 37-Jährige verständigte die Bewohner des betroffenen Hauses und informierte die Rettungskräfte. Bei deren Eintreffen befanden sich keine Personen mehr im Gebäude. Möglicherweise kommt als Brandursache eine Zigarettenkippe in Frage.

Entsprechende Ermittlungen wurden aufgenommen. Über den entstandenen Sachschaden liegen derzeit keine Erkenntnisse vor