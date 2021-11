Mit 120 neuen Elektroladepunkten für Zeiss-Mitarbeitende in Oberkochen geht einer der größten Ladeparks Deutschlands in Betrieb. Gemeinsam mit dem Energieversorger EnBW ODR, dem Errichter und Betreiber der Ladeinfrastruktur, will Zeiss das Angebot in Zukunft weiter ausbauen.

Bereits seit Anfang 2020 können Besucherinnen und Besucher bei Zeiss in Oberkochen an zwölf Ladepunkten, darunter zwei Schnelladepunkte, Elektro- und Hybridfahrzeuge laden. Nun kommen auf dem Zeiss-Gelände in Oberkochen 120 Ladepunkte für Firmenfahrzeuge und Fahrzeuge von Mitarbeitenden dazu – damit ist der Zeiss-Ladepark einer der größten in Deutschland.

„Unsere anspruchsvollen Ziele für mehr Nachhaltigkeit, so zum Beispiel CO2-Neutralität in allen eigenen Aktivitäten bis 2025, sind umsetzbar“, sagt Matthias Metz, Vorstandsmitglied der Zeiss-Gruppe. Auch die Elektromobilität alltagstauglich und attraktiv zu gestalten, gehöre dazu.

Das Energieversorgungsunternehmen EnBW ODR übernahm dabei die Installation der Ladeinfrastruktur, die Lieferung von Verteilerschränken sowie die Implementierung des Lastmanagements. Für den Ladepark bei Zeiss wurde vom Hersteller für ein Modell ein separates Zulassungsverfahren durchgeführt. So wurden bei Zeiss Spiralkabel an den Wallboxen montiert anstatt der üblichen glatten Kabel. Über den Ladepark hinaus bietet die ODR Unterstützung für Mitarbeitende an. Dabei liefert die ODR die Wallboxen nach Hause und rechnet die Ladevorgänge mit Zeiss ab. Zum Einsatz kommt auch hier Grünstrom.

„Wir sind Innovationstreiber für die Region Ostwürttemberg und tragen mit dem Ausbau der Infrastruktur für die E-Mobilität zur nachhaltigen Entwicklung unserer Heimat bei“, bekräftigt ODR-Vorstand Sebastian Maier die Zusammenarbeit mit Zeiss. Die neuen Ladepunkte für Mitarbeitende befinden sich auf dem Werksgelände im Stamm- und Südwerk Oberkochen. Im Jahr 2022 werden alle weiteren deutschen Zeiss-Standorte folgen.

Im Rahmen eines Pilotprojektes sind zudem zwölf abschließbare Ladespinde für E-Bikes bei Zeiss installiert. Seit 2020 fördert Zeiss mit Angeboten fürs Jobrad auch diese Form der Mobilität.