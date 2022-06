Eine Demonstration für die Demokratie

Im Rahmen eines Abends für die Demokratie in herausfordernden Zeiten ist die Wanderausstellung „75 Jahre CDU Deutschland“ der Konrad-Adenauer-Stiftung im Foyer des Oberkochener Rathaus eröffnet worden. Vorab ging es mit einer Delegation des CDU-Stadtverbands zusammen mit der Gastrednerin Ronja Kemmer (MdB, Mitglied im Präsidium der CDU Deutschland) zu Carl Zeiss.

Dem Museumsbesuch schloss sich ein Austausch mit Vertretern der Geschäftsleitung an. Die Verkehrssituation auf der B19 war eines der Themen, das, entsprechend seiner Bedeutung, viel Raum einnahm. Vor dem Hintergrund der Ist-Situation sowie der weiteren Verschärfung aus der künftigen Weiterentwicklung von Zeiss, waren sich alle Beteiligten einig, dass es zwingend Lösungen bedarf, die schnell für Entlastung sorgen müssen. Carl Zeiss begrüßte die dahingehende Ertüchtigung des Südkreisels B19, die den Zu- und Ablauf verbessern solle. Trotzdem bedürfe es dringend weiterer entlastender Maßnahmen. Ehrenbürger Georg Brunnhuber sprach dabei von außerordentlichen Herausforderungen, die besonderer Maßnahmen bedürfen. Wie schon bei der Errichtung des interkommunalen Gewerbegebietes Süd müssten nun dringend Wege gefunden werden, die zügig zum Ziel führen.

Nach dem Eintrag ins Goldene Buch folgte der Abend für die Demokratie. Bürgermeister Peter Traub skizzierte in seiner Begrüßung ein mögliches „Horror-Szenario“, wenn 2024 in den USA Präsidentschaftswahlen anstehen: „Die Vereinigten Staaten standen jeher als Synonym für die Demokratie, aber selbstverständlich ist deren Fortbestand nicht“, so Traub. So seien die Parteien, ausgenommen der Extreme an den Rändern, in Deutschland Garanten unserer funktionierenden Demokratie. Als „Herzstück der freiheitlichen Grundordnung und Träger der sozialen Marktwirtschaft“ bezeichnete Martin Balle, Vorsitzender des Stadtverbands, die Demokratie.

Ronja Kemmer ließ keine Zweifel offen: „Ohne Freiheit ist alles andere nichts. Dies zeigt auch jetzt der schreckliche Krieg in der Ukraine. Umso mehr freut es mich, dass der Westen, die Europäische Union gerade in dieser Zeit einen überragenden Zusammenhalt lebt,“ so Kemmer.

Sie erinnerte an die Verkündigung des Grundgesetzes vor 73 Jahren, das quasi als Leitplanke für Menschenrechte diene und die innere Verfasstheit der Staatsorganisationen festgelegt habe. So sei die Bundesrepublik Deutschland und allen voran die CDU auch immer Motor im europäischen Einigungsprozess gewesen. Es gehe um Freiheit, Verantwortung und Zusammenhalt als Leitmotive. Frieden und Freiheit seien noch nie so bedroht gewesen wie jetzt. Ronja Kemmer appellierte an jeden Einzelnen, sich für den Erhalt der Demokratie einzusetzen: „Demokratie kann nur so stark sein wie ihre schwächsten Mitglieder.“

Stefan Hofmann, Landesbeauftragter der Konrad-Adenauer-Stiftung, beleuchtete die Inhalte der Ausstellung, die sich mit den Segmenten „Die CDU in Ost und West“, Soziale Marktwirtschaft, Freiheit in Verantwortung und „75 Jahre CDU in Deutschland“ befasst. Die Schau ist zwei Wochen lang im Rathaus für die Öffentlichkeit zugänglich. Angelika Freitag von der Musikschule Oberkochen-Königsbronn umrahmte die Veranstaltung am Klavier.