Einbrecher klettert übers Baugerüst in die Wohnung

Über ein Baugerüst ist ein Unbekannter am Donnerstag in den ersten Stock eines Wohnhauses in der Frühlingsstraße geklettert. Dort drang er über ein Fenster in die Räumlichkeiten ein und entwendete einen Laptop der Marke Lenovo Thinkpad, und einen an der Wand befestigten Flachbildfernseher der Marke Samsung. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 1800 Euro. Vermutlich transportierte der Dieb das Diebesgut nicht über das Gerüst, sondern auf normalem Weg durchs Haus ab.

Nach ersten Zeugenangaben könnte der Diebstahl über den Mittag erfolgt sein, gegen 14 Uhr wurde ein Mann auf dem Gerüst beobachtet, und an diesem Tag wurden keine Arbeiten auf dem Gerüst ausgeführt. Die Polizei Oberkochen, Telefon 07364 / 955990 nimmt weitere Hinweise entgegen.