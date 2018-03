Ein halbes Jahrhundert Tennis in Oberkochen

Viel ist in den vergangenen 50 Jahren Tennis in Oberkochen erreicht worden. Doch auch in den kommenden Jahren wird es nicht weniger. Aufwendige Projekte stehen an. Doch zuvor feiert der Tennisclub Oberkochen seinen Geburtstag.

Die Anstrengungen, neue Mitglieder zu werben, habe zwar nicht den erhofften Erfolg gebracht, die Anzahl der aktiven Mitglieder ab 18 Jahren sei aber konstant geblieben, während die Zahl der passiven und jugendlichen Mitglieder leicht zurück ging, berichtete Vorsitzender Rudi Koller. In den kommenden Jahren stünden einige Projekte an, beispielsweise die Sanierung der Wasserpumpenstation. Das 50-jährige Vereinsbestehen wird am Samstag, 26. Mai, mit einem Festabend im Mühlensaal gefeiert. Da die Stadt Oberkochen 50 Jahre Stadterhebung feiere, werde eine gemeinsame Fahne auf der Tennisanlage wehen.

Auch im Jugendbereich von Jugendwart Marco Monzheimer sind die Tennisspieler aktiv. Die Trainingsarbeit habe die Bambinis und die Jugendlichen begeistert. Dennoch gelang es nicht, Jugendmannschaften für die Verbandsrunde zu melden. Einige Jugendliche spielten aber erfolgreich beim TC Königsbronn.

Freude über Kassenüberschuss

Bei den Aktiven erreichten unter anderem die Damen 40-1 in der Württembergstaffel den dritten Platz. Die Herren 30 schafften den Klassenerhalt in der Verbandsliga. Das Damen-30-Team erspielte sich in der Staffelliga die Vizemeisterschaft. Besonders erwähnt wurde Heidrun Kulisch-Huep, die den Bezirksmeistertitel in der Damen-50-Bezirksmeisterschaft errang. Bei den Vereinsmeisterschaften siegten Anja Königer / Andreas Werner und Regine Kurz / Rudi Koller.

Kassiererin Tanja Zinnbauer berichtete dank Sondereinnahmen von einem Kassenüberschuss. Der Haushaltsplan weise wegen Sonderausgaben für den Jubiläumsfestabend und Ausgaben für die Tennisanlage einen Verlust aus. Die Mitglieder stimmten der Mitgliederwerbeaktion „50 Prozent“ (halber Mitgliedsbeitrag) für neu Eintretende einmalig im Jahr 2018 mehrheitlich zu. Ebenfalls abgesegnet wurde die Erhöhung von acht auf zehn zu leistende Arbeitsstunden.

Wiedergewählt wurden Rudi Koller als Vorsitzender, Marco Monzheimer (Jugendwart) und Eberhard Kolb (Technischer Leiter). Heidrun Kulisch-Huep und Markus Weick prüfen die Kasse. Für sein 25-jähriges Wirken als Sportwart und sein Kochercup-Engagement wurde Hubert Wunderle gewürdigt.