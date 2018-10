„Frauen leben eine andere Lebenswirklichkeit – und die ist im Gemeinderat zu wenig vertreten“, sagt Brigitte Hofmann. Sie hat seit 15 Jahren Sitz und Stimme im Oberkochener Gemeinderat und war auch fünf Jahre Mitglied des Kreistags. Sie ist also eine erfahrene Kommunalpolitikerin, mit allen Wassern gewaschen. Das war sie natürlich nicht immer. „In solch ein Amt kann man hineinwachsen“, wehrt sie mögliche Bedenken ab. Und sieht noch mehr Vorteile in der Übernahme eines Mandats: „Man erweitert sein Wissen und gewinnt Selbstbewusstsein.“ Deshalb hofft sie, dass sich im kommenden Jahr viele Frauen als Stadt- und Gemeinderätinnen zur Wahl stellen – und dass sie vor allem von möglichst vielen Geschlechtsgenossinnen gewählt werden. Bisher, stellt sie fast schon verzweifelt fest, ist es oft anders: „Frauen wählen offensichtlich nicht Frauen“.

Brigitte Hofmann selbst wird im kommenden Jahr auf keiner Kandidatenliste mehr stehen: Nach 15 Jahren im Oberkochener Gemeinderat zieht sie einen Schlussstrich: „Ich will meine Energie künftig anderswo einsetzen, wo, weiß ich noch nicht“, sagt sie und versichert: „Ich bleibe natürlich weiter politisch engagiert.“

Das ist sie schon lange. In Oberkochen ist die Dinkelsbühlerin so etwas wie ein grünes Urgestein. Dabei hat es sie hierher eher zufällig verschlagen. Die Sozialpädagogin trat nämlich bei der Diakonie in Aalen eine neue Stelle an – dort ist sie in der Lebens- und Sozialberatung tätig – ,suchte mit ihrer Familie eine Wohnung und fand sie in Oberkochen. Als Anfang der neunziger Jahre die Grünen in der Stadt Fuß fassten, gehörte sie zu den Gründungsmitgliedern des Ortsverbandes.

1999 bewarb Brigitte Hofmann sich erstmals um eine Mandat – ohne Erfolg. Fünf Jahre später klappte es, sie zog neben Joachim Heppner in den Gemeinderat ein. Als „die Neue“ hatte sie es anfangs mit altgedienten kommunalpolitischen Hasen zu tun und sich entsprechend zurück gehalten. Mit der Zeit habe sie aber an Selbstbewusstsein gewonnen. „Inzwischen habe ich meinen Platz gefunden und werde ernst genommen“, lächelt die Grünen-Stadträtin.

Erfahrungen aus dem Berufsleben eingebracht

Wohl nicht zuletzt deswegen, weil es ihr gelungen sei, die Erfahrungen ihres Berufslebens, wo sie mit Menschen mit den unterschiedlichsten Problemen zu tun habe, mit Arbeitslosen und psychisch Kranken, mit Alleinerziehenden und Menschen mit kleiner Rente, in die die kommunalpolitischen Debatten einfließen zu lassen. Mit der Folge, dass beispielsweise Hartz-IV-Empfänger bei der Musikschule Vergünstigungen bekamen zu einer Zeit, als es das jetzige Teilhabe-Gesetz noch nicht gegeben habe. Hofmann: „Viele können sich ja nicht vorstellen, wie es sich lebt, wenn man sich so gut wie nichts leisten kann.“

Froh ist sie auch, dass mit Unterstützung vieler Bürger eine Bebauung des Wolfertstales habe verhindert werden können. Dabei räumt sie ein: „Als zwei von 18 Stadträten unterliegen wir oft. Aber das frustet mich nicht. Wenigstens haben wir es eingebracht. Alles andere ist eine demokratische Entscheidung.“

Unklar, ob die Grünen wieder antreten werden

Was sie allerdings frustet: Dass nach ihrer Wahrnehmung die Grünen zwar viele Wähler in Oberkochen haben, dass aber kaum jemand bereit ist, sich selbst zur Wahl zu stellen. Brigitte Hofmann: „Die kommen einfach nicht aus der Deckung. Wir finden keine Leute, die auf die Liste gehen.“ Das habe sich auch in den letzten Jahren nicht geändert, seit die Grünen in Stuttgart den Regierungschef stellen. Deswegen sei auch nicht klar, ob die Grünen in Oberkochen im kommenden Jahr überhaupt wieder zur Kommunalwahl antreten werden.

Brigitte Hofmann appelliert deshalb an die Wählerinnen und Wähler: „Wenn die Leute grüne Politik wollen, dann müssen sie uns auch unterstützen!“

Partner muss dahinter stehen

Allerdings weiß sie aus eigener Erfahrung, zumal sie auch zwölf Jahre Mitglied im evangelischen Kirchengemeinderat war, dass ein Engagement nur möglich ist, wenn der Partner beziehungsweise die Partnerin dahinter steht. Als sie erstmals in den Gemeinderat einzig, waren ihre Töchter zwei und sechs Jahre alt. Ohne ihren Mann hätte sie Kommunalpolitik, Beruf und Familie nicht unter einen Hut bringen können.

Dass Brigitte Hofmann jetzt einen Schlussstrich unter das Kapitel Kommunalpolitik zieht, hat aber nicht nur damit zu tun, dass für sie 15 Jahre genug sind. Ein klein bisschen Frust spielt schon auch herein. Zum Beispiel darüber, wie mit dem Gemeinderat umgegangen und wie er vom Bürgermeister informiert wird. Oftmals unzureichend, wie Brigitte Hofmann urteilt. „Schließlich machen wir das ehrenamtlich. Und ich vermisse dabei auch die Solidarität der anderen.“

Damit will sie aber keineswegs von einem kommunalpolitischen Engagement abraten, ganz im Gegenteil: Im nächsten Gemeinderat wünscht sie sich mehr Frauenpower. Denn ihren Geschlechtsgenossinnen traut sie viel zu. „Was Frauen alles leisten“, sinniert sie, „den Mann müssen Sie mir erst mal zeigen, der das alles schafft“.