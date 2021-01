Ein emotionales Maskenabstauben

„Natürlich kommen die Erinnerungen noch hoch. Der Unfall war ein Horror“, betonen Holm Roscher und Mathias Hahn, als sie sich fast genau ein Jahr danach zum ersten Mal wieder im Faschingskostüm gegenüberstehen – ein bewegender Augenblick mit Tränen der Freude. Beide waren am 10. Januar 2020 schwer verletzt worden.

Bei der ersten Ausfahrt der Straßenfastnacht nach Uttenweiler war das schlimme Busunglück zwischen Königsbronn-Itzelberg und Heidenheim passiert, als ein Kleinlaster zu weit nach links geraten und dort mit einem Reisebus der Oberkochener Narrenzunft kollidiert war. Beide Fahrer wurden tödlich verletzt, bei der Narrenzunft waren 23 Verletzte zu beklagen, darunter NZO-Zunftmeister Holm Roscher und Maskenmeister Mathias Hahn, die mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht und in der Folge mehrmals operiert werden mussten.

Dass sie heute wieder stehen und gehen können, dafür sind die beiden dankbar. „Wir blicken nach vorne“, sagt Roscher und Hahn stimmt ihm nickend zu. Es sei ein weiter Weg gewesen, bis dies möglich war. Mehrere Operationen, Intensivstation, Rollstuhl, Rückschläge, aber auch ein Lichtstreif am Horizont, als man die ersten Gehversuche erfolgreich hinter sich hatte. Gerne erinnern sich die Beiden an die gemeinsame Zeit im Rehabilitationskrankenhaus in Ulm. „Wir haben uns gegenseitig hochgepuscht“, so Hahn. Unvergessen bleibe für sie auch, als sie Besuch von den Hästrägern der Narrenzunft bekamen – „Eine dicke Überraschung und ein Fettpolster für die Psyche“. Neben der Reha sei auch der eigene Wille ein wichtiger Mosaikstein gewesen.

Es gehe jetzt jeden Tag aufwärts, mit kleinen Schritten und mit der Dankbarkeit im Häs. Ja, die Narrenzunft war im letzten Jahr doppelt getroffen. Erst der schwere Unfall, zwei Monate später Corona – bis heute. Die Kampagne verhagelt, aber „Narren sind immer optimistische Leute“, sagt Nina Stadler, Präsidentin der Narrenzunft Oberkochen, die „auf die starke Gemeinschaft der NZO“ setzt.

Und so war es beim symbolischen Maskenabstauben ohne Publikum Ausdruck von Optimismus und Zusammengehörigkeitsgefühl, als Holm Roscher die druckfrische Ausgabe des „Schlaggablättle“ vorstellte und den Kameraden überreichte. Darin kommt bei der Vorstellung der Gruppierungen echtes Narrenblut zum Ausdruck – mit Dank und Ausblick für 2022 und auch schon auf 2023, wenn die Schlagga-Wäscher auf ihr fünfzigjähriges Bestehen zurückblicken können.