Ein emotionaler musikalischer Vulkan

Der Pianist und Sänger Murat Parlak aus Kempten ist bei der Oberkochener Kulturwoche am Dienstagabend im gut besuchten Bürgersaal aufgetreten. In der Ankündigung zum Konzert wird er als Kraftwerk und musikalischer Berserker beschrieben, und auch Thomas Ringhofer, Chef der Kulturreihe Oberkochen dell‘Arte versprach den Besuchern einen fulminanten musikalischen Abend.

Nun – als Berserker, also als „wutentbrannter Mensch im Kampfesrausch“ entpuppte sich Murat Parlak jetzt nicht gerade, er war vielmehr gut gelaunt und locker drauf. Musikalisch ist der Mann allerdings schon ein Vulkan. Er singt mit starker, tiefgründiger Stimme und spielt auf dem Flügel mit einer außergewöhnlichen emotionalen Ausstrahlung. In Oberkochen, so plaudert er zwischen den einzelnen Titeln locker vom Hocker, ist er zum ersten Mal und es gefällt ihm gut. Er hofft, dass er für jeden etwas dabei hat in seinem musikalischen Gepäck. Und wenn nicht, dann kommt er halt nochmal wieder.

Darf er gerne, keine Frage. Den Kontakt zum Publikum stellt er völlig unverkrampft her. Die Vorliebe für schwäbische Spätzle erweist sich als tragfähige Basis für die gegenseitige Sympathie. Essen ist ihm wichtiger als Musik, bekennt er mit einem Augenzwinkern. Und so hat er auch im Handumdrehen seinen Background Chor für einen der ersten Titel „I wanna be free“ von den Monkeys beieinander. Aber Murat Parlak, unter anderem Band Mitglied bei der englischen New Wave Ikone Anne Clark, spielt nicht nur Titel aus der Rock und Pop Szene, wie etwa „Nobody said it’s easy“ von Cold Play, „Rocket Man“ von Elton John oder die beiden Beatles Songs „Come together“ oder „Hey Jude“. Er beherrscht auch die Kunst der Improvisation auf geniale Art und Weise, präsentiert sich als Tausendsassa und Tastentiger auf dem Klavier, dem dazuhin der Schalk im Nacken sitzt. Zur Melodie von „Hänschen klein“ improvisiert er munter drauflos, auch mal in Moll oder als Ragtime und entfacht ein faszinierendes Feuerwerk auf der Klaviatur.

Vor dieser Lust am Spiel, am verändern, variieren und jonglieren sind auch die Songs aus der Rock- und Popszene niemals ganz sicher. Das alles geschieht auf einer virtuosen musikalischen Basis und mit einer starken, leidenschaftlichen Stimme. So einer wie Murat Parlak darf gerne wieder mal nach Oberkochen kommen. Begeisterter Beifall.