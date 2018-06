EAG-Schüler spielen Krabat

Krabat und die Mühle am Koselbruch: Die Theater-AG des Ernst-Abbe-Gymnasiums führt das an Otfried Preußlers Roman angelehnte Theaterstück von Nina Achminow am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, den 10., 11. und 12. Juli jeweils um 19 Uhr im Forum der Schule auf. Unterstützt werden die Schüler vom Fünfer-Chor. Im Stück geht es um den Jungen Krabat, der sich mit (dunklen) Mächten konfrontiert sieht, von denen er sich angezogen fühlt, die ihm zunehmend unheimlich werden und denen er sich schließlich stellen muss. Karten sind ab sofort im Sekretariat des EAG erhältlich.