EAG - Effizient, Ausgezeichnet, Gut

Für Lina Ringler und Juna Baier aus der Klasse 8a steht fest: „Das Ernst-Abbe-Gymnasium: die beste Wahl!!“ Für den „Zeitungstreff 2022“ haben sie den Schnuppertag begleitet.

Auch wenn der Schnuppertag dieses Jahr digital war, haben sich unsere zukünftigen Schüler nicht abschrecken lassen. Als Alternative wegen der Pandemie begrüßten wir am EAG unsere Besucher auf unserem YouTube Channel: Die 360-Grad-Tour durchs Schulhaus auf der EAG-Internetseite. Für besonders interessierte Kinder und Erwachsene gab es zudem ein interaktives Quiz zum Schnuppertag.

Um ein Beispiel für den Alltag am Ernst-Abbe-Gymnasium zu geben, lassen sie es uns beschreiben: Morgens früh sitzen wir gespannt auf die erste Stunde im Raum. Die Lehrer sind grundsätzlich nur aufs Beste aus, auch wenn manche Schüler klassischerweise daran zweifeln. Der Vormittag und Morgen ist normalerweise in Doppelstunden mit zwei 15-Minuten-Pausen verpackt. In der fünften Klasse hat man zum ersten Mal mittags Unterricht, bis spätestens 17 Uhr mit Pause und Mensa-Essen. Ab der sechsten Klasse könnt ihr zum ersten Mal Wahlfächer wählen.

Wir haben verschiedenste AG-Angebote, von Kunst bis Wissenschaft, von Schach bis Klettern, dazu ist unser Schulgebäude auch noch mit kleinen oder größeren Specials wie Kletterwand, Teleskop, Molekular-Biologie-Labor und großem Musiksaal ausgestattet. Wir können Eltern garantieren, dass ihre Kinder bei uns bestens aufgehoben sind.