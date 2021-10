E-Bike Fahrerin wird von blauer Tonne am Kopf erfasst.

Eine 47-Jährige ist am Dienstagmittag gegen 13 Uhr mit ihrem Pedelec auf dem Gehweg entlang der Heinz-Küppenbender-Straße in Fahrtrichtung Bürgermeister-Bosch-Straße unterwegs gewesen. Auf Höhe der dortigen Kirche passierte sie ein Müllfahrzeug, das zu diesem Zeitpunkt die dortigen Tonnen entleerte. Als sie sich auf Höhe des Müllfahrzeugs befand, wurde von dessen Greifarm gerade eine leere Tonne auf den Gehweg zurückgestellt und die Radlerin von dieser am Kopf erfasst.

Die 47-Jährige verlor daraufhin die Kontrolle über ihr Rad und stürzte in ein angrenzendes Gebüsch, wobei sie sich schwer verletzte. Durch das Tragen eines Fahrradhelms konnte vermutlich schlimmeres verhindert werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro.