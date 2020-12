Drei neue Lehrer an der Musikschule Oberkochen

Die Musikschule Oberkochen-Königsbronn hat drei neue Musiklehrer angestellt. Stephan Kröger, Igor Klokov und Kang-Jung Sung gehören der neuen Generation an und können allesamt auf umfangreiche internationale Erfahrung zurückgreifen. „Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir für unsere ausgeschiedenen Lehrkräfte drei so hochkarätige Nachfolger gefunden haben“, so Musikschulleiter Andreas Hug.

Stephan Kröger ist gebürtiger Trierer und unterrichtet in Oberkochen im Bereich Blechbläser die Instrumente Trompete, Posaune, Tuba und Waldhorn. Der 32-Jährige kann einen Master of Music vorweisen und spielte in verschiedenen Orchestern des In- und Auslands.

Igor Klokov kümmert sich an der Musikschule um die Gitarrenschüler. An der Mainzer Hochschule für Musik hat er in diesem Jahr seinen Master of Music abgelegt. Klokov ist 26 Jahre alt und stammt aus Russland, wo er auch seine musikalische Grundausbildung absolvierte. Seit 2010 hat er insgesamt 18 Preise auf nationaler und internationaler Ebene erhalten.

Dritter im Bunde ist ebenfalls ein international erfahrener Nachwuchskünstler. Kang-Jung Sung ist 32 Jahre alt, wurde in Taiwan geboren, wo er seinen Bachelor-Abschluss machte, ehe er 2014 nach Deutschland kam und 2016 in Freiburg seinen Master im Bereich Schlagzeug und Percussion erhielt. Sung wird seine Stelle in Oberkochen voraussichtlich im Januar antreten.