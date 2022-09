Drei Autos werden angezündet

Am Sonntag gegen 3.45 Uhr ist der Polizei ein brennendes Auto in der Brunnenhaldestraße gemeldet worden. Kurz darauf wurden zwei weitere brennende Fahrzeuge in der Nähe festgestellt. Die Feuerwehr Oberkochen war mit insgesamt 18 Kräften an den Brandorten im Einsatz und konnte die Fahrzeuge rasch ablöschen. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich nach Polizeiangaben auf rund 40 000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen und bittet Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit dem Polizeipräsidium Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5800 in Verbindung zu setzen.