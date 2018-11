Dieser Mann lebt davon, Spiderman zu sein

Von Patrick Strasser

Von 2:0 und 3:1 auf 3:3 – zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf, gegen den Aufsteiger. Eine sportliche Bankrotterklärung. Die Fakten zum Desaster des FC Bayern München sagen alles: 21 Punkte nach 12 Spieltagen ist die schwächste Bilanz seit acht Jahren. Dazu schon 17 Gegentore – so viele wie in der gesamten Saison 2015/2016. Aus vier Punkten Vorsprung auf Borussia Dortmund sind binnen acht Spielen satte neun Punkte Rückstand geworden. Sogar der VfB Stutgart als Tabellenletzter holte in diesen acht Spielen nur drei Punkte weniger.