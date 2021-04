In der Dreißentalschule sind am Donnerstag zwischen 13 und 15 Uhr zwei Jacken entwendet worden. Darin befanden sich ein Handy der Marke Samsung S 20 FE im Wert von 500 Euro sowie ein Paar Air Pods 1 der Marke Apple im Wert von rund 180 Euro. Die beiden Jacken waren für den Dieb oder die Diebe wohl nicht von Interesse. Sie fanden sich am Hintereingang der Schule im Außenbereich wieder.