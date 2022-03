Ungewöhnliche Beute haben Diebe am Freitag in Oberkochen gemacht. Von einer Doppelgarage im Kapellenweg wurde am Freitag zwischen 15 Uhr und 17 Uhr die Regenrinne abmontiert und entwendet. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise auf die Diebe erbittet der Polizeiposten Oberkochen unter der Rufnummer 07364 / 955990