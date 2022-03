Die Technik-AG kümmert sich num Licht und Ton

Jonas Brenner aus der Klasse 9b des Ernst-Abbe-Gymnasiums Oberkochen stellt für den „Zeitungstreff 2022“ die technik-AG seiner Schule vor.

Die Technik-AG des Ernst-Abbe-Gymnasiums ist eine kleine Gruppe aus Schülern, die seit 2005 besteht. Diese baut für Ereignisse der Schule, wie etwa Abiball, Theateraufführungen, Bigband-Proben oder Schnuppertage, die dazugehörige Technik auf.

Es wird in zwei Bereiche unterschieden: Ton- und Lichttechnik. Jeder Bereich verfügt über mindestens ein Mischpult und die dazugehörigen Kabel sowie Geräte, die von der Schule mithilfe des AG-Leiters Ralf Lehmann angeschafft wurden. Zum Licht gehören zum Beispiel sogenannte Movingheads, Pars und Bars zum Sortiment. Zum Ton gehören diverse Mikrofone, Lautsprecher und natürlich viele Instrumente dazu.

Immer, wenn die Techniker in die Klassenstufe 12 kommen, lernen sie fünf bis sechs Schüler der Klassenstufe 9 in die Anlage ein. „Ich bin der Technik-AG beigetreten, weil mir der Umgang mit technischen Geräten gefällt und ich mich gerne damit auseinandersetze“, so Olaf Grzesiak aus der neunten Klasse. Dazu gehört auch, wo man bei welcher Aufführung die jeweiligen Geräte platziert, wie man welche Mikrofone verwendet, wo welche Lampen hingestellt werden müssen, wie man die Mischpulte verwendet und welche Kabel wo entlanggeführt werden müssen.