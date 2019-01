Die Sonne verwöhnt die Oberkochener Narren

73 Gruppen aus dem ganzen Südwesten und über 3300 Hästräger: So einen Riesenumzug mit so vielen närrischen Akteuren hat die Narrenzunft der „Schlagga-Wäscher“ bisher noch nie in Oberkochen aufgeboten. Der Oberkochener Narrenumzug ist nicht nur einer der frühesten in der Region und liegt noch deutlich vor dem Höhepunkt der fünften Jahreszeit. Er ist neben Neresheim und Neuler auch einer der größten im Ostalbkreis. Und wieder einmal hatten die Oberkochener Glück mit dem Wetter: „Schlagg-Hoi“ hieß es teilweise sogar bei strahlendem Sonnenschein.

Das Wetter meinte es gut mit den Narren

Ein gewaltiger Umzugswurm wälzte sich an den vielen Tausend und meist verkleideten Besuchern vorbei: Freche Hexen, gruselige Unholde mit Traditionslarven und im zotteligen Häs, der niedliche Narrensamen und schräge Guggenmusiker. Viele davon mit Sonnenbrille auf der Nase. Denn das Wetter hatte es wieder einmal gut gemeint mit den Oberkochenern und ihren Gästen aus der ganzen Region. Warum ist das eigentlich so? „Weil Oberkochen den schönsten und besten Zunftmeister in der ganzen Region hat“, weiß ganz genau Holm Roscher – niemand anderer als der Zunftmeister.

Stadthexen aus Kempten waren erstmals dabei

Jede Menge altbekannter Gruppen aus dem Ostalbkreis und bis aus dem Schwarzwald, dem Allgäu oder aus der Bodensee-Region waren zu den Oberkochenern gekommen. Natürlich auch die Partnerzünfte und die Mitglieder des Alemannischen Narrenrings mit seinen 89 angeschlossenen Zünften. Aber einige Gruppen waren auch zum ersten Mal da. Etwa die Narrenzunft „Kemptner Stadthexa“.