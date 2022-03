Die jungen Influencer von heute – zählt das schon zu Kinderarbeit? Mit dieser Frage hat sich für den „Zeitungstreff 2022“ Leonie Rieger aus der Klasse 8a des Oberkochener Ernst-Abbe-Gymnasiums beachäftigt.

Heutzutage kommt es immer häufiger vor, dass Kinder und Jugendliche in schon sehr jungem Alter vor der Kamera sitzen, unter der strengen Aufsicht der Eltern. Sozial-Mediakanäle wie Instagram, YouTube oder TikTok werden immer wichtiger und werden zu einem festen Bestandteil in ihrem Leben.

Dabei erweckt dies immer den Anschein, als ob es den Kindern Spaß macht und es eine zusätzliche Freizeitbeschäftigung neben der Schule ist. Jedoch gerät oft in Vergessenheit, unter welchem enormen Druck die Kinder eigentlich stehen. Sie opfern sozusagen ihre Kindheit und haben es schon früh mit Mobbing, Bodyshaming oder Hate-Kommentaren zu tun. Schnell entstehen Selbstzweifel und Ängste. Nicht selten kommt es vor, dass unerwünschte Nachrichten von älteren Männern oder andern Erwachsenen die Kinder abschrecken und einschüchtern. Sie sind sich dessen meistens nicht bewusst, wer eigentlich alles ihre Instagram-Posts oder kurzen Videos anschaut. Außerdem sind sie die meiste Zeit auf sich selbst gestellt und überlegen nie genau was sie da eigentlich gerade ins Internet hochgeladen haben. Kritische Dinge sind etwa Bikinibilder oder private Informationen wie Telefonnummer, Fotos oder Wohnort.

Zudem ist auch Druck von den Eltern ein großes Problem. Die Kindheit der Kinder wird so stark eingeschränkt und sie haben schon in frühem Alter eine große Verantwortung, da ständig von ihnen verlangt wird, das Neuste aus ihrem Leben zu posten und stündlich neue Updates zu geben. Dadurch haben sie sozusagen schon als Minderjährige einen Beruf den sie täglich ausüben müssen und man dies durchaus zu Kinderarbeit zählen kann, da die meisten einfach schon von Anfang an durch ihre Eltern in diese Situation gebracht wurden und quasi in diesen Beruf hineingewachsene sind. Das durchschnittliche Alter von Kinder-Influencern beträgt zwischen acht bis 14 Jahren, aber es kommt auch immer öfters vor, dass auch schon Fünf- bis Sechsjährige vor der Kamera sitzen

Erschreckend ist auch, dass jegliche Informationen über Alter, Familie oder Wohnort im Internet auffindbar sind, obwohl man die Kinder nicht persönlich kennt.

Auch Werbekampagnen nutzen ihre Chance und werben mit Kindern für beispielsweise Modemarken oder Beautyartikel, was wiederum Arbeit neben der Schule für die Kinder bedeutet. Dadurch bekommen sie ab und an die Möglichkeit von Firmen für Werbung gesponsert zu werden oder auch Pakete mit den neuesten Artikeln zugeschickt zu bekommen, die sie dann je nach dem ihren Zuschauern präsentieren. Solche Kooperationen bringen meist viel Geld ein, wovon selbstverständlich die Eltern ebenfalls ordentlich profitieren!

Die jungen Zuschauer sind ebenfalls ein großes Problem, denn sie beginnen so, sich schon im jungen Alter mit den unrealistischen Beautystandarts zu vergleichen, die die Kinder-Influencer versuchen zu verkörpern. Sie sind neidisch auf all die tollen Geschenke, die den Influencern täglich zugeschickt werden und eifern immer mehr ihrem „perfekten“ Idol nach. Dabei werden sie immer unzufriedener mit dem was sie haben, jedoch auch mit sich selbst. Eltern präsentieren ihre Kinder stets im besten Licht, unternehmen die tollsten Ausflüge und gehen wöchentlich für mehrere 100 Euro in ihren liebsten Stores shoppen, wo sie sich auch des Öfteren Klamotten umsonst aussuchen können. Natürlich wollen auch sie einen großen Gewinn aus den Social-Media-Kanälen ihrer Kinder ziehen.

Insgesamt kann man sagen, dass durch frühen Kontakt mit Social-Media das Leben der jungen Influencer um 180 Grad gedreht wird, teils zum Positiven als auch zum Negativen und dies sich auch enorm auf ihre jungen Zuschauer auswirkt.