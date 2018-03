Die Halle bebt, die Narren feiern

Zur kostümierten Prunksitzung der Narrenzunft Schlaggawäscher hat sich das Oberkochener Narrenvolk am Samstag in großer Zahl und fantasievoll verkleidet in der Dreißentalhalle versammelt.

Oben auf der Galerie sorgte die Kapelle Sensor für Stimmung. Hoch über der Bühne führte der Elferrat mit seinem Präsidenten Uwe Paap Regie. Darunter, auf der Bühne selbst, brannten die zahlreichen Aktiven der Schlaggawäscher von der Kindergarde über die Jugendgarde, die Diamond Dancers, Los Mosquitos, Männerballett und Dance Nation bis zu den blauen Flitzern ein flottes, sportliches Tanzprogramm ab.

Die beiden Büttenredner Walter und Valentin Hausmann, der Elferrat selbst und die Blue Women Group, besser bekannt als Oberkochener Tratschweiber, nahmen das Geschehen in der Stadt verbal aufs Korn und auf die Schippe. Für einen ganz besonderen akustischen Stimmungshöhepunkt sorgte darüber hinaus die Guggamusik Schwoba Gwiddr. Bei ihrem Auftritt bebte die Halle und die Fasnachter feierten die Schrägtöner mit mehreren donnernden „Schlagg hoi“.

Wann sitzt der erste Koreaner im Elferrat?

Im Jahr 1968 wurde Oberkochen zur Stadt erklärt und der Elferrat beleuchtete in seinem Beitrag mit humorigem Gesang die herausragenden Ereignisse in diesen vergangenen 50 Jahren Stadtgeschichte. Aber er kam natürlich auch nicht um das kommunale Thema Nummer eins im letzten Jahr herum: Stichwort YG - 1. „Weidschi bummbeidschi“ sangen die Elferräte und ein Scheich aus der lokalen Faschingsprominenz stellte die Frage, wann der erste Koreaner wohl im Elferrat sitzen wird.

Valentin Hausmann gab sich als obercooler Typ, auch wenn seine Freundin an seinem Geburtstag mit ihm Schluss gemacht hat, per WhatsApp, im Gruppenchat. Walter Hausmann nahm als frischgebackener Zeitungsreporter alles und jeden auf die Schippe, vom Elferrat über die Rentner – die einzige Bevölkerungsgruppe, die sich ohne Sex ständig vermehrt – bis zu hin zu einem Piraten in der Karibik und zwei Forschern in der Wüste.

Natürlich auch Ehrungen für verdiente Narren

Neben dem bunten Programm gab es natürlich auch Ehrungen. Mit dem Goldenen Garde Orden des Landesverbands Württembergischer Karnevalsvereine wurden Lisa Vöhringer, Sarah Trittler, Julia Kieninger und Anne-Celine Walter ausgezeichnet. Das hübsche Quartett begann im Jahr 2003 in der Zwergelesgarde zu tanzen und schwingt aktuell die sportlichen Beine in der Zunftgarde, den Blauen Flitzern. Mit dem Saisonorden der Schlaggawäscher wurde die lokale Faschingsprominenz reichlich bedacht. Ehrenpräsident Klaus Ziemons bedankte sich dabei bei allen Aktiven und Unterstützern der Schlaggawäscher.