Das Geld zu Zeiten der Steinzeit bis zu den Auswirkungen von Corona haben für den „Zeitungstreff 2022“ Judith Schurr, Sophie Häberle und Lisa Wirnsberger aus der achten Klasse des Oberkochener Ernst-Abbe-Gymnasiums zusammengefasst.

Vom Tausch zum Geld

Bevor es einheitliche Zahlungsmittel gab, wurden Waren direkt miteinander getauscht. Ab dem 6. Jahrtausend vor Christus gab es die Zwischentauschmittel. Diese Tauschmittel waren zum Beispiel Tiere, Salz oder auch Pfeilspitzen. Gold und Silber waren beliebte Zahlungsmittel. Beim lydischen König Krösus gab es das erste Mal einheitlich Münzen. Das Geld war zuerst so viel Wert wie darin Gold oder Silber war.

Heutzutage entspricht der Metallwert nicht mehr dem Wert der Münze. Ab dem Jahr 1356 gab es verschieden Münzen wie zum Beispiel Taler, Pfennig oder Kreuzer. In China gab es im 11. Jahrhundert das erste Papiergeld. In Spanien wurde 1483 das erste Mal in Europa Geldscheine ausgegeben, da es zu wenig Münzgeld gab. Doch in vielen Ländern scheiterte das Papiergeld zuerst, da zu viele Banknoten gedruckt wurden. In Großbritannien wurde 1776 das Papiergeld zunächst in kleinen Mengen ausgeteilt. Man konnte seine Scheine auch jederzeit wieder zu Münzgeld machen lassen. Erst in der Mitte des 19. Jahrhundert gab in Europa stabile Währungen. Im 20. Jahrhundert wird das Bargeld immer mehr durch das Bargeldlose Zahlen ersetzt. Die 1-Euro-Münze besteht heutzutage aus Nickel, Messing und Kupfer und nicht mehr aus Edelmetallen.

Die Geschichte des Falschgeldes

Während der Entwicklung des Geldes gab es natürlich auch viel Falschgeld. Im Römischen Reich wurde Falschgeldherstellung mit dem Tod bestraft. Es wurde damals zum Beispiel in die Münze gebissen um herauszufinden ob die Münze echt oder gefälscht ist. Die als größte Geldfälscher-Aktion bekannte Fälschung war in Zeit des Nationalsozialismus. Sie wird „Operation Bernhard“ genannt. Damals stellten jüdische Zwangsarbeiter 140.000 Pfund Falschgeld her was heutzutage 570 Millionen Euro entspricht. Momentan wird Nordkorea verdächtigt eine Fälschung des US-Dollars herzustellen. Um Falschgeldherstellung zu verhindern werden Münzen und Banknoten mit Sicherheitsmerkmale versehen.

Was passiert mit dem Geld?

Die Bürger und Bürgerinnen legen auf einem Bankkonto Geld an. Dieses Geld geht auf die Bank, in die Versicherung und in die Fondsgesellschaft. Die Bank zahlt den Bürgern gegebenenfalls Einlagezinsen. Diese gibt Anleihen und Aktien aus, kauft Anleihen und Aktien und vergibt Kredite an Kontroverse Unternehmen. Im Gegenzug zahlen diese Unternehmen Zinsen, Provisionen und Dividenden.

Wie schon gesagt geht das Geld der Bürger auch an die Versicherung. Im Gegenzug zahlt diese den Bürgern einen Garantiezins und ggf. Überschussbeteiligung. Die Versicherung leitet ggf. Geld weiter an die Fonds und kauft Anleihen und Aktien. Dies geht an die Kontroversen Unternehmen.

Die Bürger legen wie schon erwähnt Geld in der Fondsgesellschaft an. Im Gegenzug zahlt diese ggf. Gewinne aus Dividenden, Zins und Kurssteigerungen. Die Fondsgesellschaft legt Geld in den Fonds an. Die wiederum kaufen Anleihen und Aktien bei den Kontroversen Unternehmen. Diese wiederum zahlen der Fondsgesellschaft Dividenden und Zinsen.

Auswirkungen der Corona-Pandemie

Die genauen Auswirkungen der Pandemie lassen sich momentan nur vermuten. Viele Deutsche haben womöglich schon bemerkt, dass ihre Lebenshaltungskosten während der Pandemie rasant gestiegen sind. Der aktuelle Verbraucherindex des Statistischen Bundesamtes (Preisindex, der angibt, wieviel Geld der Endverbraucher für Waren oder Dienstleistungen, also Konsumzwecke ausgibt) kann das nur bestätigen. Die Inflationsrate, also die Veränderung der Verbraucherindex, liegt bei 5,2 Prozent. Das ist viel, wenn man bedenkt, dass eine Inflationsrate von 0 bis 2 Prozent normal ist. Auch die Energiepreise haben um 22,1 Prozent zugelegt. Das liegt zum Teil auch daran, dass die Strompreise gestiegen sind. Laut Experten kann es sogar sein, dass sie nochmal um 40 Prozent teurer werden. Diejenigen, die im Homeoffice arbeiten, müssen wegen dem Betrieb von Elektrogeräten noch mehr zahlen und mit bis zu 94 Euro mehr im Jahr rechnen.