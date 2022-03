Über das Leben in Dubai haben sich für den „Zeitungstreff 2022“ Rashid Shuhait, Lukas Schmidt, Magnus Hinnenberg aus der Klasse 8b des Ernst-Abbe-Gymnasiums Oberkochen informiert.

Es gibt unterschiedliche Aspekte zwischen Deutschland und Dubai. Zum Bespiel Kultur. In Dubai ist die Kultur ganz anders als in Deutschland. In Deutschland ist man freier. Die Regeln sind in Dubai viel strenger und man hat in Deutschland mehrere Möglichkeiten etwa für Freizeitaktivitäten.

Außerdem spielt Religion eine ganz große Rolle in Dubai. Ein sehr großer Teil der Menschen in Dubai sind Muslime. Islam ist im Gegensatz zu Christentum viel strenger. Es gibt strengere Regel wie zum Bespiel Alkohol trinken. In Dubai ist Alkoholtrinken streng verboten, da es im Islam auch verboten ist. In Deutschland ist die überwiegende Mehrheit Christen, Christen haben nicht so strenge Regeln zum Beispiel tragen auch keine Kopftücher oder sonstige religiöse Dinge Außer eine Kreuz Kette.

Es ist auch wichtig zu sagen, dass man in Deutschland oft keine Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Autobahn hat, was man von Dubai nicht sagen kann. Auch interessant ist der Fakt, dass das Emirat Dubai in einer Monarchie lebt. Die Familie Maktum regiert Dubai schon seit 1833, mit dem derzeitigen Herrscher Muhammad bin Raschid Al Maktum. In Deutschland sieht es dagegen mit Demokratie und einem Parlament besser aus.

Dubai könnte man als sehr altmodisch, zum Beispiel in Sachen Homosexualität, bezeichnen. Jede sexuelle Aktivität außerhalb der heterosexuellen Ehe ist in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) illegal und wird mit mindestens einem Jahr Gefängnis bestraft (Artikel 356 des VAE-Strafgesetzes). Wie man sieht, gibt es viele Unterschiede zwischen Deutschland und Dubai, dies waren die wichtigsten.