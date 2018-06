Chorkonzert querbeet mit musica è im Gwäxhaus

Der Chor musica é des Sängerbundes veranstaltet am Samstag, 23. Juli, um 19 Uhr (Einlass ist ab 18 Uhr) ein Chorkonzert. Die Chormitglieder präsentieren zum zweiten Mal Querbeet - the sound for everyone in verschiedenen Facetten und Jahrzehnten mit moderner Musik. Das Konzert findet in einem Gwäxhaus statt in der Gärtnerei Klewenhagen im „Langen Teich“, das eigens leer geräumt wird. Mit Chorleiterin Silke Brand ist es das erste Konzert. Neben dem Chor musica é wirken die Instrumentalisten Selina Schubert und Andreas Pfeiffer mit. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Eintritt ist frei.